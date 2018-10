K pozici starosty Žacléře má nejblíž Aleš Vaníček, přijal návrh vést město

Žacléř - Manažer Svazku obcí Horní Labe, bývalý redaktor Krkonošského deníku a dlouholetý člen rady města Aleš Vaníček má nakročeno k pozici starosty Žacléře.

Aleš VaníčekFoto: Deník / VLP Externista

Vystřídá v ní Miroslava Vlasáka, který vedl radnici 24 let a do letošních voleb již nezasáhl. Je to výsledek dnešního jednání koaličních hnutí, které posbíraly ve víkendových komunálních volbách většinu zastupitelských mandátů.



Aleš Vaníček, lídr sdružení Náš Žacléř, dostal ve volbách nejvíce preferenčních hlasů a s návrhem, aby obsadil post starosty, souhlasil. „Na pondělním jednání jsme se dohodli s koaličními partnery Sdružení pro Žacléř a Žít Žacléř, že budeme pokračovat ve spolupráci. Návrh, abych se stal starostou, jsem přijal,“ potvrdil Deníku Aleš Vaníček.

Absolvuje také schůzku s opozičními stranami, které mají v nově složeném zastupitelstvu o jeden mandát méně.