Chcete vyzkoušet, co s vámi udělá užití drogových látek LSD, THC nebo alkoholu? Na hudebním festivalu TrutnOFF na Bojišti v Trutnově to můžou zjistit na vlastní kůži zájemci u stanu trutnovské nemocnice. Ověřit si také můžou hladinu alkoholu v krvi. Zájem je obrovský. Služba je zdarma a funguje jako prevence. Pátečnímu rekordmanovi naměřili zdravotníci přes dvě promile.

U stanu trutnovské nemocnice v parku areálu Bojiště si účastníci festivalu TrutnOFF můžou vyzkoušet simulaci vidění po požití alkoholu, LSD nebo THC. | Video: Miloš Šálek

Kateřina Appelová z Teplic zkusila, co by s ní udělalo LSD. Nasadila si speciální simulační brýle, které navodily účinek drogové látky. Podobně jako jiní se pořádně motala a do stanovené dráhy vytyčené kužely se netrefila. „Byla to jiná dimenze, prošla jsem trasou tanečním krokem,“ hodnotila novou zkušenost. Parta mladíků pro změnu testovala, kolik alkoholu mají v krvi. „Posnídal jsem pět slivovic, za to by mě maminka nepochválila,“ koulel očima jeden z nich.

Proč nemocnice k takové akci přistoupila? „Součástí činnosti nemocnice není jen vlastní léčení, ale měla by být i prevence. Proto jsme se domluvili s pořadateli festivalu na otevření stánku, ve kterém budeme testovat návštěvníky na alkohol. Zároveň máme speciální brýle, které umožní simulaci vidění při lehké, střední, těžké opilosti a po požití THC nebo LSD. Lidé vidí, jaké by to bylo, pokud by užili alkohol nebo jednu z těch drog,“ vysvětlil ředitel Oblastní nemocnice Trutnov Miroslav Procházka.

Veliký zájem je především o takzvané opilecké brýle. „Až jsme z takového zájmu překvapeni. Je paradoxní, že někteří účastníci testu to vnímají bezproblémově a procházejí krátkou dráhou bez problémů, jiní mají naopak potíže i s lehkou opilostí a nejsou zvyklí na rozostřené vidění,“ uvedl Procházka.

Při ověřování hladiny alkoholu zájemci foukají do alkohol testeru, výsledek se objeví na displeji a jim vyjede stvrzenka s údaji o stavu alkoholu.

„Určitě je to něco jiného než normálně. Člověk by nechtěl být v takové realitě celý život,“ dodala Kateřina Appelová. Na festival TrutnOFF přijela ze severočeských Teplic. „Přijela jsem proto, že se festival vrátil zpátky na Bojiště. Byla jsem tady před patnácti lety, chtěla jsem se sem podívat s manželem. Jsou tady skvělé kapely, mám jich zaškrtnutých minimálně deset, na které chci jít. Jsme rádi, že se festival vrátil do Trutnova, protože sem patří,“ řekla.

