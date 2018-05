K zápisům do školek dorazilo méně dětí, 50 míst zůstalo volných

Trutnov - Více míst, než je zájemců, mají mateřské školy v Trutnově. Přijmout tak mohou všech 245 dětí, které rodiče přihlásili při nedávných zápisech.

Ilustrační foto.Foto: Deník/ Libor Plíhal

Pokračuje tak dlouhodobý trend - počty předškoláků klesají. Populačně silnější ročníky totiž postupně přecházejí do základních škol. Jen pro srovnání - v roce 2013 přišlo v Trutnově k zápisům 300 dětí, tedy o 55 víc než letos. „Vzhledem k tomu, že máme k dispozici 298 volných míst, obdrželo všech 245 žadatelů rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,“ oznámil trutnovský starosta Ivan Adamec.



Přihlásilo se 105 dvouletých dětí, 105 tříletých a 23 čtyřletých, dalších 11 dětí s povinnou předškolní docházkou a jedno dítě s odkladem školní docházky.



Příští rok bude v městských školkách 940 dětí ve 34 běžných třídách (maximálně 28 dětí) a ve 3 speciálních třídách (maximálně 14 dětí). Všech jedenáct školek patří pod tzv. Mateřskou školu Trutnov. Administrativně jsou označované jako detašovaná pracoviště, každá má ale vlastní styl a osobitý přístup k dětem.



Školky stále přijímají žádosti. Pokud se ale nepovede zbývajících 53 míst obsadit, mohlo by město snížit kapacitu. „Pokud do září nebudou zapsány další děti, respektive nebude jich dostatečný počet, uvažujeme o snížení počtu tříd na pracovišti Komenského a Horská,“ připustil trutnovský starosta Ivan Adamec.



V Trutnově existují i další školky, které se specializují na děti se specifickými potřebami. Například Na Struze nebo v Horním Starém Městě. Jejich zřizovatelem je Královéhradecký kraj.