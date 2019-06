V Trutnově je koupaliště zavřené, město chystá kompletní rekonstrukci. V pondělí skončila lhůta pro podání nabídek, o modernizaci bazénu mají zájem dvě firmy. Příští týden bude jednat rada města o výsledku výběrového řízení.

„Pokud půjde vše hladce, kolem 10. července by se mohla podepsat smlouva s dodavatelem stavby, a poté by měla začít samotná stavba. Takže příští rok by mělo být koupaliště na sezónu otevřené,“ oznámila mluvčí trutnovské radnice Michaela Dědková.

V Trutnově můžou lidé využít přírodní areál v kempu Dolce. Letos tam zapracovali s pomocí města na kvalitě vody kvůli instalaci zapůjčeného ultrazvukového zařízení a zbavili se problémů se sinicemi.

Trutnováci to mají blízko také do Petříkovic a Chvalče. „V provozu máme obě koupaliště, menší v Petříkovicích i větší ve Chvalči. Na sezonu jsme jsou provozovatelé připravení, počítají s možným větším zájmem kvůli zavření trutnovského koupaliště,“ uvedla Eva Binková, místostarostka Chvalče. Raritou je, že petříkovické koupaliště je napouštěné přírodní vodou přímo ze studní, chvalečské přepadem z tamního vodojemu.

Ve Vrchlabí vypiplali přírodní areál Vejsplachy moderními prvky, ale výskyt cerkárií v rybníku Kačák loni sebral lidem možnost ke koupání. Jak to bude letos, o tom rozhodnou výsledky pravidelných rozborů vody. „Zdravotní ústav bude pravidelně, vždy po dvou týdnech až do 31. srpna, kontrolovat kvalitu vody. Podle výsledků budeme informovat, zda je voda vhodná ke koupání či nikoliv. První vzorky odebírali hygienici v pondělí, výsledky mají být během tří-čtyř dnů,“ řekl místostarosta Vrchlabí Alfred Plašil.

Město rovněž zajistilo speciální rozbory vody na přítomnost cerkárií ptačích motolic. "Budeme redukovat množství rostlin v bezprostřední blízkosti pláží a míst, s největším výskytem koupajících se. Průběžně řešíme také rybí obsádku. Ve středu máme schůzku s rybáři, kde budeme hledat shodu na společném postupu," nastínil situaci vrchlabský místostarosta.

Kačák byl letos zařazen mezi koupací vody. „Městu, jako provozovateli, z toho vyplývají určité povinnosti. Vytvořili jsme například provozní řád,“ dodal Alfred Plašil.

Úpice koupaliště nemá, lidé se na vlastní nebezpeční koupou v hasičské nádrži v Radči. Radnice ale plánuje její přebudování na moderní koupaliště s plastovými bazény. Vybudování by mohlo stát kolem 40 milionů korun, vedení jedná o způsobu financování.

Nové koupaliště budou mít v Hostinném. Město vypsalo výběrové řízení na zhotovitele, se kterým bude chtít co nejdříve podepsat smlouvu a zahájit stavební práce. Firmy se můžou hlásit Hostinnému do 1. července.

Koupat se dá na Tyršově koupališti ve Dvoře Králové. Vzhledem připomíná plovárny z třicátých let minulého století. Má dva velké bazény (rekreační a plavecký), v rozsáhlém travnatém areálu je dispozici dostatek míst pro odpočinek a i zábavu. „Není stanovena kapacita areálu, ale pouze kapacita jednotlivých bazénů. Hlavní plavecký má kapacitu 230 koupajících, druhý provozovaný v režimu přírodního koupaliště má kapacitu 200 koupajících,“ upřesnila mluvčí dvorské radnice Miroslava Kameníková.

Od 30. června bude otevřeno také koupaliště v Sejfech v Mladých Bukách či Dolní Kalné, vodní plochy mají také v Mostku, Lanžově nebo Velkém Vřešťově.