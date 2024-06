Nevíte, co s načatým víkendem? Přinášíme vám pravidelnou várku tipů z trutnovského okresu. Podívejte se!

TIPY VÍKENDU

Artu Kus Festival

Kde: amfiteátr na Bojišti v Trutnově

Kdy: pátek 28. až neděle 30. června

Proč přijít: multižánrový festival, zahraje 8 kapel: v pátek Hihihahaholky, Skyline, Hello Marcel a DJ Hypno; v sobotu: Redzed, Post hudba, Toot Ensmble, Podještědský okultista, Whyowhy a DJ Don Hobliňon. Součástí jsou i slam poetry, videomapping, art instalace, výtvarné dílny, keramika, workshopy a další

Vstupné: do areálu zdarma, do hudební zóny 849 korun na 3 dny, 599 korun na 1 den

J.A.R. "Jezus Kristus Neexistus?"

Kde: Štěrbova vila na Přehradě Les Království

Kdy: v pátek 28. červa od 20.30 hodin

Proč přijít: koncert známé kapely s Danem Bártou, Romanem Holým, Oto Klempířem a Michalem Viktoříkem, navazuje na stejnojmennou, nově vydanou desku plnou slovních hříček, bizarních obratů a nekorektního humoru. Areál bude otevřený už od 18 hodin, parkovat je možno na louce od Bílé Třemešné.

Vstupné: 650 korun

Chotěvická pouť

Kde: hřiště TJ Sokol Chotěvice, Kostel sv. Petra a Pavla

Kdy: sobota 29. června od 14 hodin

Proč přijít: oslava 662 let od vzniku obce, poutní mše, ukázka hasičské techniky a městské policie, atrakce pro děti, malování na obličej, prezentace exotického ptactva, koncerty Benjaming´s Clan, Vaťák, Jam & Bazar, VzHáčka, Waldemar Matuška revival

Vstupné: zdarma

Bike Buky Opening

Kde: Areál Mladé Buky

Kdy: sobota 29. června od 10 do 14 hodin

Proč přijít: rodinné trail centrum otevře dva zbrusu nové traily, slavnosrtní stříhání pásky, jízdy na červeném trailu a modrém flowtrailu, soutěž o kolo, hra o nejmenší dětské trailové kolo, tombola, písnička, testování kol Norco i leccos na zub.

Bez vstupného.