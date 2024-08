Porciunkule v Hostinném

Kdy: pátek 2., sobota 3. a neděle 4. srpna

Kde: náměstí, park, Františkánský klášter a Kostel nejsvětější trojice

Proč přijít. Tradiční třídenní slavnost s trhy a bohatým programem. Sobotní večer ozdobí kapela Horkýže Slíže, o půlnoci bude rozhovor obrů a tradiční ohňostroj.

Dvorské toulky do Ratibořic aneb Mezi Labem a Úpou

Kdy: v sobotu 3. srpna od 7 do 17 hodin

Kde: Dvůr Králové nad Labem a Ratibořice

Proč přijít: setkání majitelů a příznivců historických vozidel v příjemném prostředí zoo a zámku ve společnosti dam a pánů v dobových kostýmech. Registrace je od 7 do 8.30 hodin, následuje vyjížďka na safari. V 10 hodin veteráni vyrazí do Ratibořic. Od 14 hodin u zámku výstava vozidel a soutěž elegance.

Krkonoše Amerikou ve Vrchlabí

Kdy: v sobotu 3. srpna od 10 hodin

Kde: náměstí ve Vrchlabí a přilehlý park

Proč přijít: tradiční setkání amerických aut a a motorek. Součástí je skvělá hudba, jídlo, dražba, soutěže, stánky. Zábavný program: v 10.15 western Mříčná, v 11.00 Martys Henpecked Club (swing) a ve 12.30 Joyful. Spanilá jízda začne ve 14.30 hodin.

Krkonošské klání

Kdy: v sobotu 3. srpna od 10 hodin

Kde: Hasičské hřiště Horní Lánov

Proč přijít: tradiční jezdecké závody. Na programu jsou Hobby horsing, parkurové skákání, skok mohutnosti, westernové disciplíny a soutěže pro diváky. Občerstvení zajištěno.

Den obce Jívka

Kdy: v sobotu 3. srpna od 14 hodin

Kde: Hřiště u hasičské zbrojnice

Proč přijít: tradiční, již 29. ročník, v programu jsou kovářské sympozium, projížďky v kočáře s koňmi, ukázky hasičské činnosti, a pro děti malování na obličej a skákací hrad. Celé odpoledne hraje DJ Chose. Od 20 hodin večerní zábava s kapelou Benjaming´s Clan.

Folk Country Bluegrass Festival Nota 2024

Kdy: v sobotu 3. srpna od 15 hodin

Kde: amfiteátr Na Rychtě Rtyně v Podkrkonoší

Proč přijít: tradiční hudební festival. Hrát budou: Pěna, Jiří Šmidt, Irena Budweiserová a Jakub Racek, Radim Flender, Brontosauři revival, Adéla Bohadlo & Oldřich Bohadlo a Koyoti.

Vstupné: 150 korun.

Jitka Štenclová: Tady i jinde

Kdy: v sobotu 3. srpna od 17 hodin

Kde: Galerie Celnice Horní Malá Úpa

Proč přijít: vernisáž výstavy obrazů malířky Jitky Štenclové. Expozice je umístěna v galerii přímo na česko-polské státní hranici.

Street Food Piknik Trutnov

Kdy: v neděli 4. srpna od 10 do 18 hodin

Kde: Městský park v Trutnově

Proč přijít: vaří 40 street food prodejců. V nabídce budou luxusní burgery, americké hot dogy, vietnamské speciality, mexiko, thajsko, středozemí a další světové kuchyně. K jídlu budou i vafle, palačinky či smažené koblížky. Samozřejmostí jsou stánky s pivem.Bez vstupného.

Letní běh na běžkách

Kdy: v neděli 4. srpna od 14 hodin

Kde: Hájovna U Šiškovny Havlovice

Proč přijít: akce plná recese a zábavy. Hlavní závod na běžkách (2 kolečka okolo hájovny, asi 1 km) startuje v 15 hodin. Odměněni budou nejstarší, nejmladší a nejrychlejší závodník, a závodník s nejlepším převlekem. Na programu je také koncert kapely Small Band Tomáše Kuťáka, ukázky dovedností a výcviku psů.