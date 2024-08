Nevíte, co s načatým víkendem? Přinášíme vám pravidelnou várku tipů z trutnovského okresu. Podívejte se!

Keltská noc

Kde: Harrachov, doskočiště pod mamutím můstkem

Kdy: pátek 9. a sobota 10. srpna

Proč přijít: 29. ročník oblíbeného hudebního festival, hrají například kapely Wohnout, Vypsaná fiXa, SPS, E!E, Buty, De Bill Heads, Záviš a Tři sestry. Koncertuje se na dvou pódiích.

Svatovavřinecká pouť na Sněžku

Kde: start u kapličky v Peci pod Sněžkou

Kdy: v sobotu 10. srpna v 8.30 hodin

Proč přijít: Tradiční pochod na Sněžku na svátek Svatého Vavřince, spojený se mší svatou na vrcholu naší nejvyšší hory. V 8.30 přivítání na parkovišti u kapličky, v 9.00 hromadný odchod, v 11.00 setkání českého a polského procesí u Slezské boudy a ve 12.00 mše svatá u kaple sv. Vavřince na vrcholu Sněžky.

Lidová řemesla v Kohoutově

close info Zdroj: Deník/archiv zoom_in Tradiční přehlídka lidových řemesel v Kohoutově



Kde: obec Kohoutov

Kdy: v sobotu 10. srpna od 9 do 17 hodin

Proč přijít: tradiční akce proslulá množstvím lidových řemesel a bohatým kulturním programem. Hlavním tahákem budou ukázky dobových řemesel a koncert zpěvačky Báry Basikové. Lákavá jsou pohádky pro nejmenší, módní přehlídka, historický šerm, poutní mše a prohlídka místní pekárny.

Vstupné: dospělí 200, senioři 100, děti zdarma.

Krkonošské slavnosti

Kde: náměstí TGM ve Vrchlabí

Kdy: v sobotu 10. srpna od 10 hodin

Proč přijít: tradiční pivní slavnosti, točit se bude osm pivních značek, bohatý kulturní program. Vystoupí Horal, taneční soubor Oliver, Michal Charvát s písněmi Karla Gotta, Beats Brtewski, historický šerm Rego, Michal David revival, Jam and Bazar, NoName, Děda Mládek Ilegall Band a VZHáčka.

Vstupné na odpolední program od 14 hodin: 280 korun.

Přehlídka teplokrevných a chladnokrevných plemenných koní

close info Zdroj: . zoom_in .

Kde: Radvanice, Chov koní Dvorka

Kdy: v soboru 10. srpna od 10 hodin

Proč přijít: přehlídka hříbat a klisen, skok ve volnosti tříletých klisen, unikátní jízdárna pro koně, doprovodný program, občerstvení zajištěno.

Vstupné dobrovolné.

7. Mazzan fest

Kde: v Žacléři, v areálu Bornfloss za Texlenem

Kdy: v sobotu 10. srpna od 14 hodin

Proč přijít: unikátní hudební festival, účinkují: Pepa Lábus a SPOL., To nechceš!?, Unikátní popcorn, Přísun povolen, Dutý ale Frý, Furt fajn, BobrBand a The Last Revolution. Jídlo a pití zajištěno.

Vstupné: dobrovolné.

Parní vlaky Martinice - Rokytnice

Kde: Martinice v Krkonoších, trať u řeky Jizery

Kdy: v sobotu 10. a neděli 11. srpna

Proč přijít: 14. ročník jízd nostalgických parních vlaků, na dva dny se vrátí na železnici. Pojede lokomotiva zvaná Velký Bejček 423.094. Tři páry vlaků pojedou v sobotu, dva v neděli. Do pětivozové soupravy bude zařazen vůz s občerstvením. V Martinicích bude v sobotu otevřené železniční muzeum, komentované prohlídky v doprovodu hraběte Harracha a pohádková představení.

close info Zdroj: . zoom_in Víkendový jízdní řád.

TrutnoForte, Kasper Trio a David Uličník

Kde: Galerie EPO1 v Trutnově

Kdy: v neděli 11. srpna od 18 hodin

Proč přijít: koncert smyčcového kvarteta TrutnoForte, skupiny Kasper Trio a zpěváka Davida Uličníka nabídne jazzové a populární hity, posluchači se mohou těšit na skladby od G. Gershwina, J. Ježka, L. Bernsteina, Rolling Stones, Nirvany, Queen a dalších.