Nevíte, co s načatým víkendem? Přinášíme vám pravidelnou várku tipů z trutnovského okresu a nejbližšího okolí. Podívejte se!

Trutnovský jarmark

kdy: v neděli 1. září od 10 hodin

kde: Krakonošovo náměstí v Trutnově

proč přijít: tradiční stánky s řemesly a občerstvením, bohatý kulturní program, hlavní hvězdou na pódiu před Starou radnicí bude v 17 hodin Michal Hrůza a Kapela Hrůzy.

bez vstupného

Den obce Královec

kdy: v sobotu 31. srpna od 14 hodin

kde: dětské hřiště v Královci, vedle úřadu

proč přijít: Den obce, kde proběhne křest knihy Královec, program pro děti i dospělé v doprovodu kapely Muzikant Revival. Dále jsou připravené jízdy na velbloudech, ukázky dřevosochání a myslivosti.

Den Lipnice

kdy: v sobotu 31. srpna od 14 hodin

kde: na hřišti v Lipnici

proč přijít: Den obce, bohatý program hudba, tanec, divadlo, zábava pro všechny, od 18 hodin hraje JarI Kurri Band. Klobásky, maso na grilu a další dobroty.

8. Markoušovické rubání

kdy: v sobotu 31. srpna od 15 hodin

kde: Markoušovice, náves

proč přijít: zábavné odpoledne s bohatým programem, vystoupí folklorní soubor Barunka, kapela vodLabe, taneční soubor Star West, Jira Blend a Acoustic Front. Přichystaná je ukázka amerických veteránů, rukodělný jarmark a dětské dílny, svezení koňským povozem a táborák.

4. Pivní festival

kdy: v sobotu 31. srpna od 10 hodin

kde: Peklo u Nového Města nad Metují

proč přijít: charitativní festival, výtěžek věnují pořadatelé organizaci Pferda. Koncertují: The Last Help, Prasákův gauč, Collapse, Vivian, Bez šance, Benjaming´s Clan a Divokej Bil Revival.

Vstupné: dobrovolné

Petr Novák na mlejně

kdy: v neděli 1. září od 14 hodin

kde: dvůr Rudrova mlýna v Ratibořicích

proč přijít: zazní notoricky známé i méně známé skladby Petra Nováka a kapely George and Beatovens v podání Beat On - Petr Novák Revival Band.

Vstupné: 150 korun

