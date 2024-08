Moje malá planeta

kdy: v pátek 23. srpna od 16.30 hodin

kde: Společenské centrum Uffo v Trutnově

proč přijít: závěrečné vystoupení 14. ročníku Dance Festivalu Trutnov. Performance Moje malá planeta je výsledkem šestidenní umělecké tvorby. Prolíná se v ní tanec, nový cirkus, zpěv a hudební tvorba spolu s výtvarnými pracemi.

Vstupné: 150 korun

Trutnoff Open Air Festival

kdy: od čtvrtka 22. do neděle 25. srpna

kde: přírodní areál Bojiště v Trutnově

proč přijít: nejznámější český hudební festival slaví 40 let. Ze zahraničních kapel jsou tahákem Ndox Electrique, The Offenders, U.K. Subs, The Jesus and Mary Chain či Walls of Jericho. Z domácích interpretů lákají Monkey Business, Tomáš Klus, Ondřej Havelka a Melody Makers, Visací zámek a Michal Horák. V pátek začíná program ve 14 hodin, v sobotu už v 9.

Vstupné: 2100 korun

Bartolomějská pouť

kdy: od pátku 23. do neděle 25. srpna

kde: Batňovice, Klondyke

proč přijít: v pátek od 21 hodin letní kino - film Srdce na dlani; v sobotu od 13 do 19 hodin Veselé palačinky, v 15 hodin taneční skupina Ballare Dragonfly, od 18 hodin míčový víceboj (TJ Sokol), k poslechu a tanci hrají od 18 hodin Neigbhors, pouťová zábava od 20 hodin Koala party band; v neděli od 11 do 15 hodin výstava vozů Veteran car clubu Dvůr Králové a jízdy koňským povozem.

Theatrum Kuks

kdy: od pátku 23. do neděle 25. srpna

kde: Kuks, hospitál a okolí

proč přijít: multižánrový festival nabídne divadlo, vážnou hudbu, tanec či loutková představení nejen pro děti. Více zde!

Sraz vozů Škoda 1203

kdy: od pátku 23. do neděle 25. srpna

kde: Dolní Kalná, autokemp

proč přijít: očekává se příjezd asi 80 dvanáctsettrojek v nejrůznějších provedeních. Součástí je i bohatý program: v pátek od 20 hodin se koná "večer na téma Škoda 1203", v sobotu od 10 hodin je burza náhradních dílů a ve 12.30 se začnou účastníci řadit na Spanilou jízdu, která vede do Pecky, novopackého pivovaru a zpět do Dolní Kalné. Od 19 hodin bude taneční zábava a posezení s hudbou.

Rudník žije!

kdy: v sobotu 24. srpna od 13 hodin

kde: Pivovar Kluge, Rudník čp. 130

proč přijít: kulturně společenské odpoledne, večer a pivovarská noc. Odpolední program vyvrcholí zahájením 3. ročníku Krkonošské ceny za architekturu a následnou diskuzí s hosty. Po přednáškách a komentovaných prohlídkách, můžete doplnit energii z baru. Hlavní hvězdou večera je saxofonistka KJ Sax. Setkání bude pokračovat do nočních hodin. Přes den je i program pro děti.

Bolkofest

kdy: v sobotu 24. srpna od 16 hodin

kde: Rudník - Bolkov, hřiště za kostele sv. Václava

proč přijít: rock punkový festival, účinkují: Tass, EKG Blues, Agtergat, Neodůvodnitelná lítost, HV kvartet, Oběti systému a V Lipkách.

vstupné: dobrovolné

Hudba ve vile La Rose

kdy: v neděli 25. srpna od 18 hodin

kde: Safari Park Dvůr Králové

proč přijít: slavnostní zahajovací koncert 1. ročníku cyklu koncertů klasické hudby. Písně, árie a duety Mozarta, Dvořáka, de Fally a dalších hrají a zpívají: Helena Hobzová (soprán), Tadeáš Hoza (baryton) a Barbora Sejáková (klavír).

vstupné: 250 korun