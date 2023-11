Šest nových Kamenů zmizelých připomínajících oběti holocaustu, kteří byli obyvateli Trutnova a zahynuli v koncentračních táborech během druhé světové války, bylo představeno symbolicky na místě vypálené trutnovské synagogy při nedělní tryzně v rámci 20. ročníku festivalu česko-německé židovské kultury Devět bran.

Na místě bývalé synagogy v Trutnově byly v neděli 12. listopadu 2023 představeny Kameny zmizelých připomínající trutnovské oběti holocaustu. | Foto: Miloš Šálek

Město je v následujících dnech instaluje v místech, kde žili nebo působili - do Bulharské, Polní, Pražské a Sokolské ulice. Nové kameny jsou věnovány těmto obětem: Markus Lederer (Bulharská ulice 63), Regina Ledererová (Bulharská ulice 63), Marie Beitlerová (Polní ulice 129), Julius Gans (Pražská ulice 135), Hugo Taussig (Polská ulice 189), Maximilián Roubíček (Sokolská ulice 237).

Prvních šest Kamenů zmizelých Trutnov odhalil v roce 2021 a zapojil se tak do mezinárodního projektu Stolpersteine, jehož cílem je vzpomenout na oběti holocaustu a jejich tragický osud.

„Jsem velmi rád, že se Trutnov do projektu Kamenů zmizelých zapojil. Je to totiž jedna z cest, jak zajistit, aby původní plán, že tito lidé zmizí a zapomene se ně, jeho strůjcům nevyšel. Síla Kamenů zmizelých spočívá v tom, že nepředstavitelné zlo holocaustu převádí do sousedské roviny. Představuje nám jednotlivé osoby a jejich příběhy. Příběhy lidí, kteří žili v našem městě, naší ulici, našem domě,“ uvedl starosta Trutnova Michal Rosa.

„Další z cest, která slouží k zachování paměti a povědomí o národě, který se významně podílel na rozvoji průmyslu, vědy, kultury a společenského života naší země i našeho města, je festival česko-německo-židovské kultury Devět bran. Organizátorům festivalu Devět bran patří poděkování nejen za uspořádání již dvacátého ročníku, ale také za to, že městu Trutnov umožnili představit šest nových kamenů v rámci jejich programu. Jsem moc rád, že dochází k propojení těchto aktivit, a věřím, že i k posílení společného poselství. Co se v minulosti stalo, nelze odčinit. Je možné se poučit, ale rozhodně nesmíme zapomenout. Zejména zde, v bývalých Sudetech, je potřebné připomínat, že před pouhým jedním stoletím bylo toto území obýváno třemi národy. Jizvy po vyvraždění jedněch a vyhnání druhých jsou stále patrné,“ řekl starosta Trutnova.

Kameny zmizelých neboli Stolpersteine je projekt německého umělce Guntera Demniga, který položil první kámen v roce 1992 před radnicí v Kolíně nad Rýnem. Pod záštitou jeho nadace jsou po celé Evropě tyto pamětní dlažební kostky s mosazným povrchem instalovány. Vždy jedna kostka je věnována jedné oběti. Instalují se do dlažby před dům, kde oběť žila, pracovala či významně působila. Název Stolpersteine ve volném překladu znamená „Kámen, o který se klopýtá“ nebo „o který je nutno klopýtnout“. Symbolicky o ně tedy má kolemjdoucí klopýtnout pohledem a vzpomenout si na oběti holocaustu.

