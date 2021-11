Na Trutnovsku kamenů zmizelých přibývá. Letos byly odhaleny v Malých Svatoňovicích, Žacléři a Dvoře Králové nad Labem. Přidal se také Trutnov. Tři kameny zmizelých v podloubí v Jihoslovanské ulici před domem čp. 26 před současným obchodem s látkami Maroli jsou věnované Pinkasu Fleschovi, Martě Fleschové a Otto Fleschovi, dva před sídlem zdravotní pojišťovny VZP ve Slezské ulici Juliu Kohnovi a Leopoldině Kohnové a jeden před asijskou restaurací Green Bamboo na Krakonošově náměstí Ernstu Altschulovi. Všichni žili v Trutnově a během druhé světové války zahynuli v koncentračních táborech. V Osvětimi, Dachau, Terezíně, Treblince.

"První kameny zmizelých jsem viděl v našem partnerském městě Würzburg. Je to už téměř 15 let a byly pro mě inspirací. Motivací prosadit je v Trutnově bylo i to, že naše rodina byla holokaustem rovněž postižena. Můj dědeček Heřman Hönigsfeld, který žil dlouhá léta v Trutnově, byl totiž kvůli svému židovskému původu v koncentračním táboře," vysvětlil Petr Sobotka, jak se zrodila myšlenka umístit kameny zmizelých v Trutnově.

"V průběhu druhé světové války se dědečkovi podařilo trochu "zfalšovat" svůj původ a udělal ze sebe polovičního žida (halbjude) a jako takový šel do koncentračního tábora až v roce 1944, tedy rok před koncem války. Díky tomu holokaust přežil. Z jeho vyprávění vím, že se v koncentračním táboře potkal i s Oldřichem Novým, který tam byl rovněž, neboť se odmítl rozvést se svou židovskou ženou," líčil Sobotka.

Trutnovská radnice chce připomínat oběti holokaustu prostřednictvím kamenů zmizelých i v dalších letech. "Chystáme další kameny zmizelých. Připomínají osudy lidí, kteří žili v Trutnově. Je to historie, která nesmí být nikdy zapomenuta. Ve spolupráci s Muzeem Podkrkonoší tvoříme seznam dalších obětí holokaustu, které bychom tímto způsobem mohli budoucím generacím připomenout," řekl starosta Trutnova Ivan Adamec.

Kameny zmizelých neboli Stolpersteine je projekt německého umělce Guntera Demniga, který položil první kámen v roce 1992 před radnicí v Kolíně nad Rýnem. Pod záštitou jeho nadace jsou po celé Evropě tyto pamětní dlažební kostky s mosazným povrchem instalovány. Vždy jedna kostka je věnována jedné oběti. Instalují se do dlažby před dům, kde oběť žila, pracovala či významně působila.

"Název Stolpersteine ve volném překladu znamená "Kámen, o který se klopýtá" nebo "o který je nutno klopýtnout". Symbolicky o ně tedy máme klopýtnout pohledem a vzpomenout si na oběti holokaustu," připomněl Adamec.