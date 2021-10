V současné době má členská základna kanoistického oddílu Lokomotivy Trutnov 75 členů, polovinu z toho tvoří sportovci od před žákovských až po juniorské věkové kategorie. "Dveře do oddílu jsou otevřeny každému, kdo má rád pohyb v přírodě, dobrou partu lidí a je mu více než 8 let. Kontaktovat nás může na e-mailové adrese kanoistika@outlook.com nebo telefonicky 603 507 085 (Pavel Míl - předseda oddílu), další informace lze nalézt i na stránkách Lokomotiva Trutnov," vybídl případné zájemce o vodácký sport předseda trutnovského oddílu.

Za rok 2019 byl Matouš Beier vyhlášen nejlepším sportovcem Královéhradeckého kraje. Sbírku úspěchů rozšířili kanoisté Lokomotivy Trutnov letos na mistrovství Evropy juniorů a závodníků do 23 let ve Slovinsku, kde Matouš Beier a Alva Beier získali zlato a bronz ve dlouhém sjezdu v kategorii C2.

V novodobé éře se zaskvěl Aleš Marek pěti tituly mistra světa (K1, 2000 - 2010) ve sjezdu hlídek. Světové zlato získal také v letech 2007 a 2008 Martin Kádrle (K1) mezi juniory v závodech hlídek ve sjezdu a sprintu, na ME juniorů ve sjezdu měl stříbro. Matyáš Zieris vybojoval v letech 2011 a 2013 čtyři medaile z juniorských mistrovství světa a Evropy. Matyáš Zieris, Martin Kádrle a Aleš Marek se stali v roce 2011 mistry ČR ve sprintu družstev v K1 a byli vyhlášeni nejlepším sportovním kolektivem města Trutnov.

"Když roztál sníh, neměli lyžaři co dělat, a tak si na letní období našli jinou zábavu - ježdění na lodích. Jako loděnice posloužila stará hasičská zbrojnice v Trutnově Poříčí," vzpomíná předseda oddílu kanoistiky TJ Lokomotiva Trutnov Pavel Míl. O rok později, v roce 1965, se konal první ročník Trutnovských slalomů na Úpě u železničního depa. Jejich tradice vydržela dodnes.

Na řece Úpě, u loděnice v Poříčí, trénují v sezoně každé úterý a čtvrtek trutnovští kanoisté. Pilují vodácké dovednosti, kličkují mezi brankami při vodním slalomu. Přes zimu potom chodí do tělocvičny a každou neděli do krytého bazénu, kde se učí a trénují hlavně eskymácké obraty. Kanoistika se provozuje v Trutnově už od roku 1964, kdy trutnovští lyžaři založili vodácký oddíl. V současné době má 75 členů. Pyšní se několika mistry světa i nejlepším sportovcem Královéhradeckého kraje.

