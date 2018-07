Kapela The Tap Tap točila na Stezce korunami, jak sbalit každou holku

Janské Lázně - Kapela studentů a absolventů školy Jedličkova ústavu v Praze The Tap Tap je pověstná originálními kousky. Další z nich předvedla na Stezce korunami stromů Krkonoše.

Natáčela tam klip k písničce Dvoustopej Lover z alba Noha na kolejích. Její členové přitom závodili, kdo bude na vozíku nejrychleji na vrcholu, aby se poté spouštěli na laně z 45,5 metrů vysoké vyhlídkové věže. Dokonce s hudebními nástroji. „Každoročně na vozících slaňujeme Nuselský most při našem festivalu Pojď dál, takže na Stezce to bylo skvělé zpestření a opáčko s kamarády horolezci ze Singing Rock,“ vysvětlil kapelník Šimon Ornest, že pro The Tap Tap to nebyl úplně neobvyklý výkon.

Kapela prezentuje album Noha na kolejích jako zaručenou, ukrutně černou legraci s vysokou hudební laťkou. O tom, jak se skupina hudebníků po svém vyrovnává s postižením, svědčí názvy některých skladeb: Simulanti, Kdo neskáče, není Čech, FNN (fňukat nikdy nebudem) či titulní píseň Noha na kolejích. Jejich typický styl humoru potvrzuje i skladba, kterou natáčeli jeden celý červnový den v Janských Lázních.



„Písnička Dvoustopej Lover je o tom, jak sbalit každou holku, i když jste na vozíku. Napsali ji pro nás Tomáš a Matěj Belkovi,“ přiblížil Ornest. Natáčení si užili. „Úplně bezvadně,“ řekl kapelník. „Není moc turistických aktivit, které by byly takhle ukázkově bezbariérové jako Stezka korunami stromů. A to nejen ta v Krkonoších, ale i na Lipně,“ dodal Šimon Ornest.

Natáčení klipu probíhalo ve všední den během otevírací doby. „Začalo se hned ráno a končilo v osm večer. Návštěvníci Stezky si The Tap Tap fotili a natáčeli si na mobily, jak na vozíku slaňují z vyhlídkové věže,“ prozradil Zdeněk Pop ze Stezky korunami stromů Krkonoše.



Nová turistická atrakce v Janských Lázních oslavila 2. července první rok od otevření. Během premiérové sezony ji navštívilo více než 330 tisíc turistů. Zájem o ni byl také o uplynulém prodlouženém víkendu. Od čtvrtka do neděle si ji přišlo prohlédnout 12 300 návštěvníků. Nejvíce v sobotu, kdy jich dorazilo 3420.