FOTO: Kapela Tři sestry vyprodala hudební klub v Krkonoších

/VIDEO/ Kapela Tři sestry slaví v tomto roce 39 let. K jednomu z prvních letošních koncertů zamířila v sobotu 17. února už tradičně do Pece pod Sněžkou do hudebního klubu KlonDike. Zájem byl obrovský, koncert byl v předstihu vyprodaný. V srpnu se představí na festivalu Keltská noc v Harrachově pod skokanskými můstky.

Koncert kapely Tři sestry v hudebním klubu KlonDike v Peci pod Sněžkou v sobotu 17. února. | Video: Kateřina Svobodová