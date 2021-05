Věřitelé kožešnické obchodní společnosti Kara Trutnov dnes na jednání na hradeckém krajském soudu schválili řešení úpadku firmy reorganizací.

Zapečetěná prodejna Kary | Foto: ČTK

Reorganizační plán, který by měl zachovat činnost Kary, sestaví největší věřitel, společnost Natland Pohledávková V. z investiční skupiny Natland. Řízení Kary by měl převzít její bývalý vlastník Zdeněk Rinth, který by se měl s Natlandem stát i novým vlastníkem Kary. Kara má 160 věřitelů, kteří po ní požadují 277 milionů korun.