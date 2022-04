"Kara Trutnov vystoupila z insolvenčního režimu ozdravená. Insolvenční řízení trvalo něco málo přes rok, což jej řadí k jednomu z nejrychleji vyřešených případů úpadku v České republice," uvedla dnes společnost Natland v tiskové zprávě.

Za záchranou Kary a obnovením jejího chodu stojí podnikatel a dřívější majitel Kary Zdeněk Rinth, který se v této věci spojil se skupinou Natland. Rinth Karu od loňského května řídí a její provoz i záchranu finančně podpořil. V budoucnu by se Rinth měl stát většinovým majitelem Kary.

Kara bude úpadek řešit reorganizací, vlastníky se mají stát Rinth a Natland

Kara, jejíž vznik sahá do roku 1948, byla v úpadku od 10. února 2021. Tehdy ji vlastnila investiční skupina C2H podnikatele Michala Mičky. Krajský soud v Hradci Králové schválil reorganizační plán Kary 8. listopadu, účinnosti nabyl 29. prosince. "Během prvních měsíců roku 2022 došlo ke splnění podstatných částí reorganizačního plánu. Došlo ke změně kapitálové struktury Kary a posílení jejího vlastního kapitálu," uvedl Natland.

Většinu nároků dlužníků Kara již uhradila. Pro úhradu zbylých pohledávek, které jsou postiženy různými incidenčními spory, má Kara složených téměř šest milionů korun na zvláštním účtu. Nezajištění věřitelé by měli v reorganizaci získat zpět nejméně 9,59 procenta svých pohledávek, zatímco v případě konkurzu by to bylo 6,9 procenta.

Majoritní vlastník skupiny Natland Tomáš Raška připomněl, že Kara svůj provoz loni obnovila a začala přibírat zaměstnance. "Společnost i nadále řídí Zdeněk Rinth, který je klíčovou osobou a důležitou zárukou pokračování dobrých vztahů společnosti Kara s obchodními partnery," uvedl Raška.

Kara pod Rinthovým vedením v polovině loňského května začala opět otevírat uzavřené prodejny. Nyní má Kara podle své webové prezentace 25 prodejen v Česku a sedm na Slovensku. Sklady a dílny má Kara v areálu v Bohuslavicích u Trutnova.

Kara Trutnov míří do insolvence, dluží 260 milionů korun

Rinth byl vlastníkem Kary do roku 2018, kdy ji prodal investiční skupině C2H. Při podání insolvenčního návrhu v únoru 2021 Kara uvedla, že ji negativně zasáhla omezení spojená s epidemií koronaviru. Podle Natlandu byla důvodem insolvence Kary i neúspěšná obchodní strategie bývalého managementu a poskytování půjček ostatním společnostem ze skupiny C2H.

Skupina Natland dnes uvedla, že bude financovat spory, z nichž by mohli nezajištění věřitelé získat další peníze. "A to v případě, že se podaří uplatnit škody vůči některým osobám zodpovědným za úpadek firmy," uvedla Natland.

V insolvenci skončily i další Mičkovy firmy, například oděvní firma Pietro Filipi. V lednu Městský soud v Praze schválil Mičkovi oddlužení. Mička dluží nejméně 120 milionů korun a ručí za další půjčky svých firem ze skupiny C2H, jejichž dluhy se pohybují ve stamilionech. Podle informací z loňského září přihlásili věřitelé vůči Mičkovým firmám C2H Retail Holding, C2H Financial a C2H Equity pohledávky za 1,7 miliardy.