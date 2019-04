Anděl, Bratříčku, zavírej vrátka, Jeřabiny, Veličenstvo Kat - čtvero „krylovek“, protestsongů, které ve středu rozezněly Krkonošské gymnázium a SOŠ v Hostinném. Studenti si s pedagogy připomněli tři letošní výročí Karla Kryla, vášnivého ochránce svobody a demokracie.

Karel Kryl by se dožil 75 let. Jeho písně zněly gymnáziem. | Foto: Facebook

Tedy 3. březen, 25 let od jeho úmrtí, 9. září, 50 let od jeho odchodu do německého exilu a páteční (12. dubna) nedožité 75. narozeniny.