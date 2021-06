Zase nedostali zelenou ke stavbě. Firma Karsit Automotive stále nemůže začít stavět továrnu v průmyslové zóně Zboží ve Dvoře Králové nad Labem, ačkoliv má dávno nakoupené stroje, špičkovou hydraulickou linku a plánovala zaměstnat 350 lidí. Skupina tamních obyvatel uspěla s odvoláním proti vydanému stavebnímu povolení u krajského úřadu.

Bude růst na zelené louce v průmyslové zóně Zboží dál jen tráva nebo tam Karsit postaví továrnu? | Foto: Jan Bartoš

Ani stavební povolení nestačilo Karsitu k tomu, aby mohl spustit výstavbu moderní lisovny. Stavební povolení vydal úřad v Trutnově. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jeho rozhodnutí zrušil po odvolání šesti obyvatel Dvora Králové. Informaci ve středu zveřejnil krajský úřad na úřední desce s tím, že případ vrátil k projednání na stavební úřad do Trutnova. "Pět let se projektem továrny v průmyslové zóně Zboží zabýváme a teď přijde vyjádření, že se stavba neshoduje s územním plánem Dvora Králové. To mě dost rozčiluje. Na úřadech ve Dvoře Králové a Trutnově nám všichni říkali, že tam stavba může být. Teď zjišťujeme opak. Je to pro nás šokující," reagoval na rozhodnutí krajského úřadu Jan Kříž, ředitel Karsitu Automotive.