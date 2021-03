Do měsíce se rozhodne o dalším osudu plánované stavby továrny jaroměřské společnosti Karsit Automotive ve Dvoře Králové nad Labem. Klíčovým momentem dalšího vývoje kauzy bude rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Společnost Karsit sice získala stavební povolení od Městského úřadu v Trutnově, kvůli odvolání obyvatel žijících v okolních domech chystané stavby případ posuzuje krajský úřad. Karsit navíc řeší situaci po úmrtí majitele Františka Řípy. "Přebíráme firmu, řešíme teď především provoz a výrobu. Musíme jít krok za krokem," uvedla vdova po majiteli Karsitu Alena Řípová, která zároveň vede Lázně Velichovky.

"Rozhodnutí k odvolání vydá krajský úřad zhruba do jednoho měsíce," sdělil mluvčí Královéhradeckého kraje Dan Lechmann.

Podle ředitele firmy Karsit Automotive Jana Kříže by potvrzení stavebního povolení ze strany krajského úřadu otevřelo cestu ke stavbě továrny. "Stavební povolení sice už vydal Městský úřad Trutnov, ale než nabylo právní moci, přišla odvolání od obyvatel z okolních domů. Tato odvolání nyní posuzuje krajský úřad," vysvětluje Jan Kříž. "Předpokládáme, že do konce dubna by mohl kraj vydat rozhodnutí. Pokud stavební povolení pro naši továrnu v průmyslové zóně Zboží nepotvrdí, kraj ho vrátí zpět na Městský úřad v Trutnově," dodal Jan Kříž.

ZAMÍŘÍ KARSIT JINAM?

Karsit už má přitom nakoupené stroje a výrobní linky za tři čtvrtě miliardy korun, továrnu chtěl začít stavět v roce 2017. "Pokud by námitky nepřišly, továrna by dávno stála. Na investice ve Dvoře Králové měl pan Řípa připravené investice. Nakoupily se stroje, které jsou nevyužité. Jeden stroj jsme postavili v Jaroměři. Jeho myšlenka a investice se budou realizovat, ale obávám se, že v jiných městech než ve Dvoře Králové nad Labem," řekl ředitel Karsit Automotive.

V opačný scénář doufá starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím. "Věřím, že průmyslová zóna u Zboží nebude v budoucnu jen zarostlá trávou, ale konečně se pro ni najde smysluplné využití. Pokusím se udělat všechno pro to, abychom ve spolupráci s Karsitem na tomto místě nějakou investici realizovali, nebo sem třeba přivedli jiného investora a potenciálního zaměstnavatele," reagoval.

NEJMODERNĚJŠÍ TOVÁRNA V EVROPĚ

Jarolím byl se zesnulým majtelem Karsitu v úzkém kontaktu. Investicí za několik miliard v průmyslové zóně se zabývali od roku 2016. "Ačkoliv neustálým zdržováním možného zahájení výstavby trpěl hlavně investor, pan Řípa se nikdy nesnížil k tomu, aby mi vyčetl, do jaké situace jsme ho tady ve Dvoře Králové nad Labem dostali. Jak mi nesčetněkrát opakoval, chtěl novou továrnu postavit pro Dvoráky a sám sobě tak splnit sen – vybudovat lisovnu, která bude patřit k nejmodernějším v Evropě, a to právě v našem regionu," přiblížil starosta situaci.

"Přitom je to velmi podobná písnička jako v případě záměru výstavby bytů v lokalitě Berlínek. Někdo chce na území našeho města realizovat investici a skupina nespokojených mu ji znepříjemní nebo úplně zablokuje. Naprosto rozumím obavám ze ztráty určitého komfortu, rozumím i obavám ze vzniku konkurence, ale dnes už jsem přesvědčený, že v tomto případě nikdy nešlo ze strany nespokojených a všech, kteří za nimi stáli, o snahu se dohodnout," poznamenal Jan Jarolím.