Kasper a Adamec byli oceněni v polské Svidnici

Dopravní dispečeři DISPEČER. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 145 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Náplň práce: , Řídí činnost cestmistrovství ve své pracovní době, Vyřizuje dotazy třetích osob volajících na dispečerskou linku v rámci zimní údržby, Odpovídá za sjízdnost silnic v zimním období na oblasti Liberec, Vede předepsanou dokumentaci k průběhu dispečerské služby zimní údržby a skladového hospodářství střediska, Sleduje vývoj a předpovědi počasí , Zaznamenává údaje do elektronického deníku zimní údržby, Řídí nasazení posádek a mechanizmů v závislosti na vývoji počasí a stavu komunikací , Zajišťuje dispečerko-zpravodajskou službu formou hlášení v internetové aplikaci, Soustřeďuje informace o sjízdnosti na příslušném území a vyhodnocuje jejich význam pro výkon zimní údržby, , Požadujeme:, SOU/SŠ , Praxe na pozici dispečera výhodou, Dobrou znalost oblasti Turnov a okolí , Výborné komunikační dovednosti podmínkou, Odolnost vůči stresu, Časová flexibilita, Samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, předvídavost, Výborné organizační schopnosti, ŘP sk. B, Uživatelská znalost MS Office, internet , , Nabízíme:, Pracovní poměr od 1. 11. 2018 do 31. 3. 2019, 2x 12 h směna o víkendu (10:00 - 22:00; 22:00 - 10:00) , Vhodné jako přivýdělek , Vhodné pro studenty, Hodinová mzda 145,- Kč/hodina, Místo výkonu práce: Krkonošská 785, Hrabačov 514 01 , , kontakt: e-mailem, telefonicky. Pracoviště: Silnice lk a.s. - provozovna hrabačov, Krkonošská, č.p. 785, 514 01 Jilemnice. Informace: Hana Nováková, .

Výrobci matrací VÝROBCI MATRACÍ. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14000 kč, mzda max. 15000 kč. Volných pracovních míst: 30. Poznámka: prac. doba: od 6.00 do 14.00, od 14.00 do 22.00, od 22.00 do 6.00 hod.,, , kontakt: osobně od 8.00 do 15.00 hod.,, e-mailem. Pracoviště: Jaroslav fenynec - roztoky u jilemnice, 512 31 Roztoky u Jilemnice. Informace: Fenynec, +420 776 617 038.