Kasy zejí prázdnotou. Sportovci chtějí změnu

Trutnovsko – Až 94 procent sportovních klubů a tělovýchovných jednot nemá v současné době dostatek finančních prostředků na ohodnocení trenérské práce. Sportovní funkcionáři si stěžují na nedostatečnou podporu od státu, klubům podle České unie sportu chybí peníze na základní fungování oddílů, ale i třeba na výchovu mládeže.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Petr Šilar

„Dotační programy jsou pro kluby nepřehledné a složité tak, že zpravidla nejsou schopné samy podat žádost. Téměř polovina oddílů a jednot navíc nastavené podmínky nesplňuje,“ upozorňuje Česká unie sportu. „Oddíly teď spoléhají na peníze z radnic. Ne všude však sportovci touto cestou příspěvek dostávají. Je to individuální,“ říká Jaroslav Havlina z ČUS Trutnov, který je zároveň předsedou SK Janské Lázně.



Problémy s financováním sportovní sezony tak na přelomu roku řešila většina oddílů. Zastavené dotace rušily plánované investice, funkcionáři museli narychlo hledat nové zdroje příjmů.



„Jsme jako většina ostatních klubů odkázáni na dotace a sponzory. Z příspěvků a příjmů z pronájmu restaurace bychom dlouho nevydrželi,“ přiznal před časem třeba sekretář fotbalového oddílu TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší Vladimír Vasiljev. „Velice dobře spolupracujeme s městem, které nás dlouhodobě podporuje. Spoléháme také na jinou ministerskou dotaci v programu „Můj klub“, který byl pro rok 2018 vypsán. Tím máme letošní rozpočet pokrytý,“ dodal.



Od roku 2016 v České republice funguje model o deseti programech, které pomáhají financovat sportovní prostředí. Ani program Můj klub však podle statistik České unie sportu téměř polovina jednot a klubů nemohla využít. Překážkou byla právě složitá administrace nebo nerovné vstupní podmínky.



Potvrzují to třeba královédvorští tenisté. „Krajské i státní dotační programy neustále přechází na nové systémy. Jen nastudování upravených pravidel pak zabírá mnoho času. Uvítali bychom jednotná kritéria pro všechny kluby a maximální zjednodušení dotačních programů,“ sdělil předseda oddílu TC Dvůr Králové nad Labem Michal Vágner.



Česká unie sportu oslovila napříč republikou okolo dvou tisíc klubů a jednot. Funkcionáři se shodli, že doslova tristní situace je hlavně v menších oddílech a jednotách. Za posledních 12 let prý došlo k celkovému deficitu financování sportu 20 miliard korun.



HC VRCHLABÍ NEŽÁDÁ. NEMŮŽE

Na rozdíl od ostatních klubů, hokejisté Vrchlabí dotační stopkou na ministerstvu netrpí. Žádosti totiž stejně podávat nemohou. „Klub má zatím formu s.r.o. Je to dáno tím, že si sami provozujeme zimní stadion, tato forma je nejvýhodnější. Tím je pro nás ale omezena možnost čerpání dotací z MŠMT, a tak se to chystáme změnit. Bylo by ideální, kdyby pro sportovní kluby existovala jednotná forma. Zcela zásadní je pro nás nyní podpora města,“ řekl Jiří Jakubec, sportovní ředitel HC Stadion Vrchlabí.