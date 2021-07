/ROZHOVOR/ Prodejna obchodního řetězce Kaufland v Trutnově na sídlišti Zelená louka se otevře po modernizaci ve středu 14. července. Zákazníky čeká celá řada novinek. Na otevírací den chystá Kaufland doprovodný program ve stylu letní párty, s ochutnávkou produktů a soutěží o nákup zdarma.

Trutnovská prodejna obchodního řetězce Kaufland se otevře po modernizaci 14. července. | Foto: Kaufland

Zvětšení prodejní plochy o 400 metrů čtverečních, více parkovacích míst na parkovišti před prodejnou, navýšení stálého sortimentu o více než 800 artiklů, pokladní zóna se šesti samoobslužnými pokladnami, možnost nakupování přes mobilní aplikaci, moderní chladící a mrazící boxy, zákaznické terminály, nabíječka na elektromobily. To jsou některé z novinek prodejny Kaufland v Trutnově. Uzavřená byla od 12. dubna. "Naše prodejna byla už starší a všichni věděli, že její modernizace je potřebná a že pomůže zákazníkům i zaměstnancům. O přestavbě se ve městě diskutovalo pět let, takže pro naše stálé zákazníky to nebyla novinka. Nyní se mohou těšit na příjemné prostředí prodejny vybavené moderními technologiemi," říká vedoucí trutnovské prodejny Janka Ftáčníková.