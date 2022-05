K podvodům mělo docházet mezi roky 2010 až 2015 a zasahovaly do Pardubického, Libereckého, Královéhradeckého i Středočeského kraje. Součástí mělo být 297 pojistných událostí.

V pondělí u soudu probíhaly výslechy svědků. Z obžalovaných byl u soudu přítomný pouze hlavní podezřelý Eduard Pekař. „Další obžalovaní zažádali o projednávání v jejich nepřítomnosti. Protože není jejich přítomnost nezbytná, bylo jejich žádost vyhověno,“ uvedl předseda senátu Jan Šlosar.

Pekař trvá na tom, že se žádného pojistného podvodu nedopustil. „Nikdy bych si nedovolil nikoho nabádát k podvodu. Že bych někomu řekl: 'tak jdi na pojišťovnu a nafalšuj úraz', to bych neudělal,“ řekl Pekař.

Úrazy, které se nestaly? Soud rozplétá kauzu podezřelých pojistných událostí

Pekař si myslí, že kauza vůbec neměla být projednávána. „Kdyby si policie nechala některé věci vysvětlit, tak by tato kauza nemusela být,“ vysvětlil obžalovaný s tím, že jednání policie bylo zbytečně hrubé.

Pojistnou smlouvu si nechala od Pekaře vyřídit třeba prodavačka Věra U., která se osobně znala s jedním z obžalovaných Karlem Štanclem. Tomu se svěřila, že často mívá nějaký úraz. Štancl ji proto navrhl uzavření pojistné smlouvy.

Krajský soud v Hradci Králové v pondělí projednával kauzu pojistných podvodů a falešných úrazů.Zdroj: Deník/Klára Karasaridu

„Do práce za mnou přišel pan Pekař s Karlem. Pekař po mě chtěl, abych podepsala pojistnou smlouvu. Přečetla jsem si tam jen jméno a rodné číslo. Kopie listin jsem nikdy neobdržela,“ řekla svědkyně s tím, že podepsala víc papírů, ale neví, co na nich bylo. Spěchala do práce, a tak to nekontrolovala. Na výslechu na policii pak s překvapením zjistila, že smluv bylo podepsáno více a na některých nebyl její podpis.

Několik týdnů od podepsání smlouvy dvakrát upadla. Jednou se uhodila do hlavy, podruhé do lokte, který pak měla v sádře. „Sádru jsem nosila asi šest týdnů, od pojišťovny jsem obdržela deset tisíc korun,“ popsala svědkyně.

Na pojistných podvodech v kraji měli agenti, lékaři a pacienti získat 50 milionů

Dalším svědkem, pro kterého Pekař vyřizoval pojistku, byl Ivo V., který pro něj dělal webové stránky o zdravém životním stylu. „Měl jsem dojem, že tomu rozumí a byl jsem rád, že se o to někdo stará. Celkem jsem obdržel asi 20 tisíc,“ řekl Ivo V. s tím, že peněz bylo asi vyplaceno víc, ale některé obdržel Eduard Pekař, který také část pojistek platil.

Celkem po podepsání smluv prodělal tři úrazy, kdy upadl na kole, spadl na schodech a uklouzl v bazénu. V jednom z případů ho ošetřoval další z obžalovaných Leoš Chládek.

Počet pojistných podvodů v kraji přibývá

Kvůli velkému počtu obžalovaných a obsáhlosti spisů čítajících několik desítek tisíc stran se případ projednává u Krajského soudu v Hradci Králové namísto pobočky v Pardubicích.

Soud bude pokračovat i v týdnu od 23. do 27. května, kdy podle předsedy senátu Jana Šlosara nejspíše už zazní závěrečné řeči. Rozsudek možná padne v červnu.