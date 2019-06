V areálu letního kina na trutnovském Bojišti měla šestatřicetiletá Eva Cello dva dny plné ruce práce. První den vystavovala vlastní kávové obrazy a šperky, druhý den pořádala speciální workshopy.

„Chci lidem ukázat, jak si mají udělat kávu sami doma, aniž by k tomu potřebovali pákovou mašinu. A v těchto horkých dnech je dobré vědět, jak na to, aby to dobře chutnalo,“ říká v rozhovoru pro Krkonošský týden.

Můžou si lidé doma i bez přístroje udělat chutnou kávu?

Určitě, většinou i mnohem lepší, než když si koupí automat. K dobré kávě drahý přístroj nepotřebujete. Je to sice zjednodušení, že si zmáčknete knoflík a vyteče vám káva, ale se skutečně dobrou kávou to ještě pořád nemá nic společného. Dobrou kávu dělá člověk, ne přístroj.



Co je vlastně základem pro chutnou kávu?

Dobrá káva. Klíčové je kupovat si ji z pražírny, kterou máte poblíž, aby byla čerstvá. To znamená koupit si kávu, která je maximálně tři měsíce po pražení, což zjistíte jen tak, že zajdete do pražírny a zeptáte se, kdy je káva napražená.



EVA CELLO

* baristka, kávová someliérka a učitelka

* výtvarnice, ze zrnek tvoří obrazy a šperky

* pochází z Trutnova, žije v Drážďanech

* absolvovala šperkařskou školu v Turnově

Takže musím dobře nakoupit. A co dál?

Hodně důležité je, jak si kávu namelete. Jemné, střední nebo hrubé mletí kávy, každý způsob je vhodný pro přípravu jiné kávy. Rozhodně bych doporučila mlít si kávu až doma. Je to jedna z nejdůležitějších věcí - namlít si kávu čerstvě. Kávové aroma se už půl hodiny až hodinu po umletí ztrácí a vyprchává. Namletá káva se začne brzy vysoušet a ztrácí pak na chuti.



V Čechách dlouhé roky dominoval tzv. turek s lógrem, teď letí presso. Předpokládám, že způsobů jak si připravit kávu je asi mnohem víc?

Posledních asi dvacet let je doslova boom v přípravách kávy, které jsou v podstatě úplně jednoduché a určené pro domácí přípravu. Kromě různých způsobů filtrování máme třeba i AeroPress, hodně oblíbené jsou Moka konvičky, a na Západě se momentálně hodně rozšířilo vaření kávy v džezvě. Vždycky jde v přípravě o to, že se nějakým způsobem odstraní lógr od kafe. Dnes už máme asi třicet různých postupů přípravy kávy. Od jednoduchých, až po strašně moc komplikované.



Který volíte ve své domácnosti?

To se nedá říct, přípravu volím podle toho, co se mi zrovna hodí. I podle času, který příprava zabere. Když například sedíme s přáteli na zahradě, sáhnu po chemex konvici, skleněné baňce, což je velmi ceněný aparát na přípravu kávy.



Co pro vás vlastně káva znamená?

Káva je prostě požitek. Když mám něco hodně ráda, tak se o to zajímám. S kávou se to u mě dobrušovalo k dokonalosti. S kávou pracuju už 25 let, začala jsme se hodně brzy zajímat, jak voní, jak se praží, jak chutná. Moje životní cesta se vždycky motala kolem kávy, bez ní si život neumím představit.



Kolik kávy denně vypijete?

Asi deset šálků. Ale jak, kdy. Nehrotím to. Jsou i dny, kdy si dám jen jeden nebo dva šálky. Občas si udělám kávovou pauzu, třeba čtrnáct dnů. Ale jinak mi káva nezevšedněla, pořád mě dokáže překvapit. Pořád se objevují novinky, které si člověk může oblíbit. Zrovna nyní mám oblíbenou studenou kávu.



Sladíte kávu?

Ne. Ale mléko si dávám, mám ráda kapučíno.



Dá se říct, která káva je nejlepší?

Ne, je to věc chuti, a tu máme každý jinou. Je ale dobré zkoušet různé chuti a mít možnost porovnávat. Proto při workshopech ukazuju lidem, jak svoji oblíbenou kávu poznají, chci, aby pochopili tu obrovskou rozmanitost a dokázali se v tom orientovat. Už hned při nákupu v supermarketu, nebo v pražírně.



Spočítala jste někdy, kolik má káva chutí?

To množství je neskutečné. Lidi strašně překvapí, že káva může chutnat po borůvkách nebo kakau, existuje přes dva tisíce chutí. Myslím, že je to podobné jak s vínem.



Žijete a pracuje v Drážďanech. Máte ještě pořád vlastní kavárnu?

Už ne, prodala jsem ji. Chtěla jsem mít víc času pro své čtyři děti. Před čtyřmi lety jsem vybudovala Školu kávy, takže školím při drážďanské pražírně kávy, které je největší v Sasku. Jak laiky, tak i lidi, kteří pracují v gastronomii a chtějí se v oboru zdokonalit. Dělám také Latte Art kurzy.



A co vaše výtvarná činnost?

Mám galerii se šperky, které vyrábím z kávových zrn. K tomu maluju kávové obrazy. A ještě studuju. V lednu budu mít zkoušky, pak budu učitelkou jógy.



Tu už ale máte bez kávy, ne?

No… pražím jógovou kávu. Je tříbarevná. Vymyslela jsme si svůj vlastní pražící postup. Míchám dohromady tři rozdílné kávy a každá je pražená v jiném stupni, takže mají odlišnou barvu a káva je tím pádem barevná. Nikoho přede mnou to nenapadlo.



Jak jste přišla na barevnou kávu?

Vzniklo to skrze mé šperky. Líbilo se mi, jak je hezké, když je káva barevná a není jen v jednom tónu. Ochutnali jsme, téměř dva roky pilovali, aby to bylo dokonalé. Při pražení zpíváme mantry, což patří k józe. Přijdou jogíni a snažíme se pozitivní energie dát dál i při pražení kávy. Ta káva je nejlepší, všichni jsou z ní úplně nadšení.



Zpátky k umění. Jak vás napadlo vyrábět šperky z kávových zrn?

Už při studiu na turnovské šperkárně jsem experimentovala s přírodními materiály. Po škole jsem pracovala v trutnovské kafírně. A jak jsme neustále pracovala s kávou, tak jsem si všimla, jak je krásná. Začala jsem vyrábět nejprve náušnice - pecičky do uší. Lidé se ptali, co je t za blbost. Ale já je vyráběla dál, přicházely nové nápady, v Praze jsem se kávoým šperkem dostala mezi výtvarníky Karlova mostu a to bylo asi nejdůležitější. Tam jsem dostal zpětnou vazbu od lidí z celého světa, všichni říkali, že je to super. Vznikla další spousta skvělých nápadů. V Drážďanech o pár let později z toho byli také všichni nadšení.



Takže z kávy vyrábíte šperky, náušnice, náhrdelníky…

…zákazníci mě donutili, abych vymyslela i něco pro pány. Takže pro ně tvořím krátké náhrdelníky, nebo manžetové knoflíky, dělal jsem už také piercing.



Jaká je trvanlivost přírodního šperku z kávového zrna?

Věčně nevydrží nic, ale kávová zrna pražím do tvrdosti, při které se nezlomí. Než dám zrnko do šperku, zkusím tlakem, jestli je dost pevné. Použiju je ty pevné. Šperky dělám od roku 2003, a ty moje první dodneška drží. Nevypadají, že bych na nich bylo něco špatně.



Neuškodí kávovým šperkům voda?

Nejčastěji se mě zákazníci ptají, jestli se s tím můžou koupat. Můžou. Ale je samozřejmě lepší si šperky před sprchováním nebo koupáním sundat.



Pro které šperky se kávové zrno hodí nejvíc?

Spíš záleží na každém, co rád nosí. Můžete si zrníčko připnout třeba na klopu saka.