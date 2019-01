Semily - Piáno u Kulturního centra Golf posloužilo koncertu. Zahrál Jazz Sympatic Gang.

JAZZOVÁ KAPELA se ujala premiéry při uvedení projektu Piána na ulici v Semilech. | Foto: Petr Ježek

Premiéru má za sebou piáno, do jehož kláves se koncem týdne opřeli jazzoví muzikanti u Kulturního centra Golf. Kapela Jazz Sympatic Gang tak koncertem uvedla nástroj do semilského prostoru. O tom, že projekt Piána na ulici dorazil i do Semil, jsme již informovali.

Připomeňme, že zvažován byl původně prostor před kinem Jitřenka na Riegrově náměstí, ale zde by kvůli omezenému prostoru i hluku z blízké křižovatky nešlo pořádat koncerty, happeningy či další události.

„Rozhodli jsme se pro umístění k budově Kulturního centra Golf na Vejvarově nábřeží, čímž bychom rádi přispěli k oživení v posledních letech poměrně opomíjeného semilského koutu, který nám zároveň nabízí dostatek prostoru k pořádání různorodých událostí a koncertů v příjemném prostředí u řeky," uvedla už před časem za pořadatele Linda Novotná.

Projekt Piána na ulici začal v roce 2013 šířit kavárník Ondřej Kobza a rozezněl již mnohá města napříč Českem. Na umístění piána v Semilech se podílí Kulturní centrum Golf Semily a občanské sdružení Téma Dne.

„Velké poděkování patří Evě Štréglové, která městu piáno věnovala, a také Vítku Šobáňovi, který zajistil kompletní servis. Věříme, že piáno vdechne tomuto místu nový život a udělá radost nejednomu kolemjdoucímu," dodala Novotná.

(pjs, jm)