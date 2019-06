Vypadalo to tak snadno. Dají se na kupu peníze, někdo šikovný slona vyrobí a bude brzy zpátky u silnice. Jenže snaha se nečekaně zadrhla. Pro poutač, na který byla zvyklá troubit velká skupina motoristů, není parcela.

Tedy aspoň podle hlavního iniciátora sloního návratu Jiřího Nývlta. „Zásadním problémem je, že zatím není pozemek. Soukromí vlastníci o umístění slona nemají zájem, nebo chtějí nepřiměřené nájemné. Zbytek je neprůchodný nebo zavrhlo Ředitelství silnic a dálnic nebo Pozemkový fond,“ oznámil Nývlt.

Řešením by mohla být parcela, kterou Nývltovi nabídla za symbolické nájemné obec Hajnice. „Je to místo asi o sto metrů blíž k Trutnovu, než stál původní slon. Dnes tam máme plac pro dříví,“ potvrdil hajnický starosta Petr Červený. Nývlt však tvrdí, že slona tam nepustí úřady. „Jsou jisté náležitosti, které nesplňujeme. Slon musí být ve správné vzdálenosti na správném místě,“ sdělil.

Podle dopravního inženýra Václava Javůrka z Trutnova by měl být při snaze o umístění slona k silnici nejpodstatnější názor krajského úřadu: zda poutač bude vnímat jako reklamu nebo ne. Pokud ne, má slon velkou šanci na úspěch. „Ale pokud má stát blíž než padesát metrů od osy silnice, bude potřebovat povolení pro umístění stavby v ochranném pásmu komunikace,“ uvedl.

Odboru dopravy krajského úřadu dosud oficiální žádost k umístění slona nepřišla. Mezi lidmi už se na něj ve sbírce Tu - Dů Troubím na slona vybralo 124 tisíc korun. To by mělo pro výrobu stačit, Nývlt totiž předběžně odhadl náklady na 100 až 150 tisíc korun, navíc při výrobě slona počítá i s nepeněžní pomocí některých firem při výrobě. „Dokud nebude pozemek a smlouva v ruce, nemá smysl ho vyrábět. Nebylo ho kde uskladnit,“ dodává Nývlt. Právě on chce slona vyrobit, podle návrhu výtvarníka Luboše Zvičiny.

Plechový slon sloužil původně jako reklamní poutač pro královédvorskou zoologickou zahradu. Její pracovníci ho ale museli počátkem loňského října odstranit kvůli nařízení o umístění reklamních billboardů v okolí vozovek. "Musel být kompletně rozebrán. Jeho technický stav neumožňoval jeho přesun," uvedli.

Slona si za více než dvacet let existence oblíbily stovky, možná tisíce fanoušků. Měl i mnoho podob. Původně výhradně šedivého slona několikrát přetřeli sportovní fanoušci barvami svých klubů. Někdy sloužil jako avízo na trutnovský festival Cirk-Uff nebo sraz skautů. Motoristé byli zvyklí na slona troubit pro štěstí. Někteří cestou z Trutnova, někteří naopak při návratu.

Po odstranění plechového poutače se na Facebooku začaly objevovat názory kritizující zmizení slona. A nakonec vznikla internetová petice za jeho znovuobnovení. Iniciátoři v ní odmítali, že by slon motoristům vadil. "Všichni, kdo okolo jezdili, si slona zamilovali. Každý se těšil, jakým novým "kabátem" slon překvapí," oznámili s tím, že chtějí bojovat za nového.