Kdo bude nejlepší ve městě? Dračí soutěž pro podnikatele začíná

Trutnov - Soutěž, která vybere nejlepší restaurace, kamenné obchody i řemeslníky ve městě, se rozjíždí.

Trutnovský drak 2014Foto: Archiv

Živnostníkům a menším firmám do 50 zaměstnanců z Trutnova a nejbližšího okolí je určena soutěž Trutnovský drak, kterou organizují Město Trutnov, Krajská hospodářská komora a Centrum inovací a podnikání Trutnov. Má přinést nejen jejich ocenění, ale také zviditelnění a podílet se na vytvoření stabilní podnikatelské komunity. Podpořili ji zástupci větších firem ve městě, kteří zasednou v porotě.

Porcelánový Trutnovský drak se bude rozdávat na finálním listopadovém galavečeru v trutnovském Uffu v pěti kategoriích. Ve dvou z nich, o nejlepší restauraci, cukrárnu či hotel a kamenný obchod, hlasuje veřejnost. Nikoliv přes internet, ale na vybraných místech ve městě.



„Cílem je vytvořit dlouhodobou, každoroční akci, která se stane vyvrcholením podnikatelského roku, a budovat v Trutnově větší povědomí o dobrých, úspěšných firmách a živnostnících,“ řekl Martin Jiránek z Centra inovací a podnikání Trutnov. „Potěšitelný je pozitivní přístup velkých trutnovských firem, které soutěž vnímají jako vhodnou podporu menším podnikatelským subjektům a dobrou příležitost upozornit na jejich činnost,“ ocenil Jiránek.

Do vyhlašování zahrne rovněž projekt, který Centrum inovací a podnikání absolvovalo na středních školách. Skupinky studentů si při něm testovaly vedení fiktivních firem. Komu z nich to šlo nejlépe, bude představen na slavnostním galavečeru Trutnovského draka. „V tom vidím velkou perspektivu,“ dodal.



Soutěž menších firem a živnostníků zapadá do aktivit přeshraniční spolupráce. Polským protějškem této soutěže je Swidnický Gryf. V loňském roce jej získala v partnerském polském městě Świdnica firma Expres Menu a jako osobnost příhraničí Tomáš Katschner, organizátor Jazzince. „Dříve se oceňovala nejlepší firma a osobnost příhraničí, vždy zvlášť za českou a polskou stranu. Letos je soutěž rozšířena o další atraktivní kategorie a zapojit se tak může mnohem více podnikatelských subjektů,“ upřesnila mluvčí Trutnova Michaela Dědková.



KOHO OCENÍ DRAČÍ SOUTĚŽ

- nejlepší kavárna, restaurace, bar, hotel

- nejlepší kamenný obchod

- nejlepší propagace a firemní marketing

- nejlepší řemeslník a výrobce

- nejlepší inovace ve firmě

- osobnost česko-polského příhraničí

- nejlepší firma česko-polského příhraničí