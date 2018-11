Kdo jiný by měl vracet zvířata do Afriky, než Safari Park

Dvůr Králové nad Labem - Když se vše povede, od léta budou tři nosorožci černí ze dvorského Safari Parku běhat po národním parku Akagera ve Rwandě. Ke spokojenosti evropských zoologů a na přání afrických ochránců přírody.

„Zájem o naše nosorožce byl velký,“ přiznává v rozhovoru ředitel Safari Parku Přemysl Rabas. Deníku poskytl interview bezprostředně poté, co představil podrobnosti chystaného přesunu nosorožců z Evropy na černý kontinent.



Co vás motivovalo zapojit se do takového projektu?

Moderní zoologická zahrada není jen od toho, aby ukazovala zvířata v klecích a ve výbězích, ale měla by se podílet na jejich vracení do přírody tam, kde jsou k tomu podmínky. Královédvorská zahrada má velkou tradici v chovu afrických zvířat, tak kdo jiný by se měl zabývat návratem zvířat do Afriky, než právě Safari Park ve Dvoře Králové. Už v minulosti jsme do Afriky posílali různé druhy antilop, koňské, vrané, orixy, černé nosorožce do Tanzánie…, takže toto je jen logické pokračování, kdy se snažíme, aby vznikly další populace v jiných státech, z kterých nosorožci zmizeli.



Proč mají žít nosorožci ve více zemích? Nestačí, aby byli v jedné zemi?

Čím víc států bude mít svoji populaci nosorožců, tím je celkový stav bezpečnější. Nebude to tak závislé od toho, kdy v jedné zemi můžou vzniknout nějaké politické turbulence, kdy bezpečnost může klesnout. Je prostě důležité, aby mělo populace nosorožců co nejvíc států v Africe, které o to stojí a chtějí se tomu věnovat.

Je dnešní Rwanda bezpečná?

Rwandu dnes pokládám za velmi přátelskou, bezpečnou a čistou zemi, která má snahu o to budovat svoji kulturu a držet svoje přírodní bohatství. Důkazem je nejen národní park Volcanoes, který je známý horskými gorilami, ale také právě národní park Akagera, který se v posledních letech restauruje, a kde nejen přirozeně, díky ochraně, se zvedají stavy zvířat, která tam doteď byla v menším počtu, ale vrací se tam i druhy, které byly vyhubeny. Například lvi nebo nosorožci černí.



Za jak dlouho si budete moct říci, že se návrat nosorožců do Rwandy povedl?

Je to otázka několika let. V okamžiku, kdy se tam nosorožci začnou přirozeně množit, a nebude to ojedinělý případ, ale každoročně se budou objevovat mláďata. Pak budeme moct hovořit o úspěchu. Když to potom bude druhá, třetí generace, tak to bude ještě lepší. Přesto ale víme, že se to v budoucnosti může někde pokazit. V minulosti taky nikoho ani nenapadlo, že by se mohlo stát něco tak strašného jako na Ukrajině, nebo v Jugoslávii. I v Africe může dojít k nějaké změně nebo válce. O to je důležitější, aby byla populace nosorožců jednak mimo Afriku, a zároveň aby po Africe byla rozprostřena do více států, aby to nebylo závislé na situaci v jednom jediném státě.



Takže kdybyste to měl shrnout, tak jste v tomhle případě optimista?

To je dobrá poznámka. Ano, v tomhle případě jsem optimista. Ale celkově, co děláme s planetou, kam se pohybujeme a kam spěcháme, v tom jsem docela velký pesimista.