"ODS má podle koaliční smlouvy nárok na post starosty. Musí to být člen zastupitelstva podle zákona o obcích," poukázal na klíčový fakt místostarosta Tomáš Hendrych (Volba pro město).

Kdo konkrétně Ivana Adamce v pozici starosty Trutnova po 23 letech nahradí, o tom se vedou jednání. "Vzhledem k tomu, že existuje koaliční smlouva, kde jsou rozděleny posty, tak to proběhne v souladu s celou koalicí. Po Trutnově se něco povídá, ale já o tom nechci mluvit, dokud to není projednané ve všech orgánech, které se k tomu budou vyjadřovat," vysvětlil Ivan Adamec.

"Jsem si jistý, že najdeme shodu. Respektujeme právo ODS obsadit pozici starosty, které vyplývá z výsledku komunálních voleb," konstatoval místostarosta za Piráty Tomáš Eichler.

"Ať bude novým starostou kdokoliv z ODS, tak jsem přesvědčený, že na spolupráci navážeme a bude to fungovat i nadále," dodal Hendrych.

V městském zastupitelstvu působí za ODS Ivan Adamec, Jiří David, Petr Gaisler, Radek Horák, Pavel Káňa, Libor Kasík, Jozef Kochan, Jiří Paták, Michal Rosa, Vladislav Sauer, Juraj Sucháň, Lucie Špetlová.

Ivan Adamec rezignuje na post starosty Trutnova, město vedl přes dvacet let

Robert Fajfr, lídr opozičního hnutí Žít v Trutnově, by se přikláněl spíše k tomu, aby post starosty převzal do konce volebního období (do příštího podzimu) jeden ze současných místostarostů. "Nevidím osobnost, která by město mohla ze dne na den vést. Město řídil jeden člověk, Ivan Adamec rozhodoval o všem. Teď odchází a nejsem si jistý, kdo by takové penzum mohl obsáhnout tak rychle. Proto mě napadá jedině někdo z místostarostů. V příštích volbách bych ale rád viděl jako starostu někoho jiného," řekl Fajfr.

Zastupitel za hnutí Žít v Trutnově kvituje, že se Ivan Adamec vzdal funkce starosty kvůli kumulaci funkcí. "To je v pořádku, že se zbavuje jedné funkce, když jde do druhé. Jen bych poznamenal, že dříve to nevadilo a teď to vadí," namítl Robert Fajfr.

"V opozici diskutujeme o tom, jestli nejde o zbavení se zodpovědnosti. V Trutnově se hodně investovalo do zábavy, postavilo se Uffo, Středisko volného času, za hodně peněz se opravuje kino. Některé věci, které se týkají především parkování a infrastruktury, nejsou hotové. Město čekají dopravní komplikace po dokončení polské dálnice. Trutnov má úvěr a zajímalo by nás, za co byl utracen, zda skutečně šlo o nejdůležitější věci pro město," vyjádřil se lídr opozice.

Opozice chtěla opravu kina odložit. Investice do zábavy jsou rozšafné, zaznělo

Kolegové Ivana Adamce z vedení radnice hodnotí jeho přínos pro Trutnov jako výrazný. "Je to osobnost a hodně zapálený člověk. Odevzdává práci neskutečné množství času, dělá ji s obrovským nasazením. Je škoda, že odchází z Trutnova, ale pro něj osobně je to další posun a vzestup v politické kariéře a přeji mu to," řekl místostarosta Tomáš Hendrych.

Podle Tomáše Eichlera končí jedna významná éra dějin Trutnova. "Bylo to období velkých staveb a odvážných investic. Za starostou Adamcem zůstane nesmazatelná stopa. Trutnov prošel za dobu jeho starostování ohromnou změnou. Pro jeho následovníky bude výzvou umět s tímto dědictvím dobře naložit a dále ho rozvíjet," uvedl místostarosta Eichler.

Odstupující starosta Trutnova Adamec: Z hlediska města jsem optimista