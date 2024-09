Martina Olšovská z Prahy předčasně ukončila pobyt v luxusním hotelu a v sobotu večer nasedla do autobusu ze Špindlerova Mlýna. Dva páry mladých Poláků z Gdyně vyrazily za intenzivního deště na dvacetikilometrovou túru po krkonošských hřebenech a plánují zůstat do úterý. Německá důchodkyně Marion z Rostocku byla v centru horského střediska na elektrokole a odjíždět předčasně nechce. Stejně jako Jürgen z Berlína. „Kam bych jezdil! Jdu na pivo,“ prohlásil rozšafně a zamířil do restaurace, odkud měl výhled na rozbouřené Labe.

Hosté ubytovaní ve Špindlerově Mlýně přistoupili různým způsobem k doporučení starosty Martina Jandury, aby kvůli vlastnímu bezpečí opustili město. Vážně hrozí dopravní uzávěra a evakuace. Špindlerův Mlýn může být odříznutý od světa. Nekonečný déšť svojí vytrvalostí trápí Česko.

„Přemýšlela jsem, jestli vůbec do Špindlu jezdit. Netušila jsem, že bude tolik pršet v kuse a situace se takhle vyvine. Rozhodla jsem se odjet radši o den dříve, než jsem měla. Je to poslední sobotní autobus do Prahy. Nevím, jestli by bylo možné v neděli odjet,“ vysvětlovala na špindlerovském autobusovém nádraží Martina Olšovská, která přijela do Krkonoš na víkend z Prahy.

O hrozbě záplav a doporučení vedení města, aby návštěvníci opustili horské středisko, věděla od pracovníků hotelu. „Mám k situaci respekt. Nevypadá to dobře. Obavy mám ale o kamarádky. Pily alkohol, a protože přijely autem, musí zůstat na hotelu. Snad se stihnou dostat ze Špindlu,“ dodala.

Pobyt v Krkonoších dobrovolně předčasně ukončil také Michal z Čáslavi. „Není to zklamání, je to aspoň nějaká akce. Týden bylo sucho a pak najednou během dvou dnů taková situace. Co se tady děje na Labi, to jsem ještě neviděl,“ pozoroval zdivočelou řeku. Informace o aktuálním dění sledoval. „Četli jsme, že město vydalo doporučení opustit Špindl. Dvoutýdenní pobyt by nám končil v neděli, tak pro jistotu jedeme o den dříve domů. To není problém.“

Špindlerovští hoteliéři Deníku potvrdili, že hodně hostů na výzvu vedení města při třetím stupni povodňové aktivity okamžitě reagovalo. Někteří ale odjet odmítli. Dokončení pobytu tvrdošíjně vyžadovalo i několik klientů z hotelů nacházejících se přímo u břehu Labe, kde vážně hrozí evakuace.

Může to pro ně znamenat výraznou komplikaci. V sobotu večer stále intenzivně pršelo, z hor se valila velká voda. Schyluje se k dopravní uzávěře jediné přístupové cesty od Vrchlabí. Pokud k ní dojde, nebude umožněn průjezd vozidel do odvolání.

„Zůstáváme do pondělí. Doufáme, že situace bude lepší,“ uvedla Marion z německého Rostocku. „Domů teď určitě nepojedu,“ mávl rukou Jürgen z Berlína a zamířil na pivo do restaurace.

Špindlerův Mlýn neopouští ani kvarteto mladých Poláků z Gdyně. „Jsme v Krkonoších na dovolené od minulé neděle. Domů plánujeme jet v úterý,“ nastínili svoje představy Barbara, Viktoria, Daniel a David. I přes výstrahy a varování meteorologů, Horské služby i Správy Krkonošského národního parku absolvovali v sobotu dvacetikilometrovou túru po hřebenech hor. Bláznivý nápad. „To asi opravdu byl. Bylo to velmi nebezpečné a obtížné. Ani se neptejte, jak se teď cítíme,“ sdělovali unaveným hlasem a šli hledat něco k jídlu, zatímco jim nekonečný déšť vytrvale bubnoval na hlavy.