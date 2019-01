Čistá u Horek - Několik let pořádají čistečtí dobrovolní hasiči v zimě Krakonošovu jízdu na čemkoli mykem z kopce. Protože sněhové podmínky její uspořádání letos zatím nedovolily, přišli hasiči s další akcí, k jejímuž uspořádání využili prostory Spolkového domu.

Když není sníh, musí se najít jiná zábava. Třeba při lovu slepic | Foto: Pavel Crha

Velké sportovní klání plné zábavy uspořádali v sobotu od 14 hodin. V sále Spolkového domu probíhal turnaj v počítačové hře Moorhuhn. U dvou tréninkových počítačů a u soutěžního, který byl propojen s projekcí se během odpoledne vystřídalo 40 střelců. Každý z nich měl dva soutěžní pokusy. Jejich cílem bylo nasbírat co nejvíce bodů ze střelby na slepice a další cíle této animované hry. „Právě díky projekci bylo soutěžení velmi zajímavé," komentoval bouřlivou atmosféru v sále Ladislav Jiřička, čistecký hasičský velitel a hlavní rozhodčí soutěže. Přítomní totiž mohli sledovat taktiku ostatních, fandit a odpoledne tak velmi rychle ubíhalo. Na místě připravily členky a členové SDH i chutné občerstvení a doplňkový program pro děti. I ceny byly stylové ke hře. Vítězové si odnášeli gumové pískací slepice, dorty v podobě kuřátek nebo slepic, vaječnou tlačenku nebo koňak, ale i pečená kuřecí stehýnka. Pořadatele potěšilo, že přijeli závodit i sousedé z okolí, například z Nedaříže, Nové Paky, Hostinného nebo ze Slemena. A jak vše dopadlo?

V kategorii 3 5 let zvítězil Vojta Klepáček (Hostinné) 365 bodů, v kategorii 6 10 let David Kužel (Čistá) 911 b. V kategorii 11 15 let Bára Veselá (NP) 1321 b. V dospělácké kategorii 16 a výš pak Tomáš Hampl jun. (Čistá) 1316 b.

„Když není sníh, musíme najít pro lidi jinou zábavu," uzavřel ohlédnutí za střelbou na animované slepičky Ladislav Jiřička.

Hasiči v Čisté nezahálí. Koncem ledna pojedou s rodinami do rodinného pensionu Homole v Poniklé, začátkem února je čeká projekce dokumentů z projektu Promítej i ty!, na druhou únorovou sobotu připravují hasičský bál a na březen je připravena další z besed a turnaj v mariáši. Pokud nastanou příhodné podmínky, dojde i na jízdu na čemkoli.