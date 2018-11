Když ojetinu, tak oktávku. To auto je držák

Trutnov - Každé deváté auto prodané v autobazarech nebo přes inzerci na území Královéhradeckého kraje je Škoda Octavia. Letos se jich prodalo už 156 kusů. To je suverénně nejvíc. Oktávka vévodí statistickému žebříčku kupovaných i dovážených ojetých vozů. Pro porovnání, škodováckých fabií se prodalo „jen“ 81 a Fordu Focus dokonce jen 35 kusů. Celkem se letos prodalo už 1372 aut.

Když ojetinu, tak oktávku! Jiří Zákravský z Trutnova patří mezi motoristy, kteří si oblíbili vůz Škoda Octavia.Foto: Deník/Pavel Cajthaml

Vyplývá to z přehledu, který redakce Deníku zpracovala z Annonce, Tipcarsu a dalších sesterských médií. Nabízelo se v nich letos přes 71 tisíc aut.

Nejčastěji čeští motoristé kupují jako ojetinu vůz Škoda Octavia. Stříbrná a šedá nejvíc zdomácněly v rodinách i ve firmách. Staly se symbolem auta, které lze koupit za přijatelné peníze a přitom je spolehlivé a nenáročné.

Dominance oktávek mezi ojetinami není podle odborníků žádnou novinkou. Považují je za ideální kombinaci rodinného a firemního vozu. „Oktávky stojí stejné peníze jako všechna ostatní auta, nebo jsou dokonce ještě o něco levnější. Jejich užitná hodnota je ale velká,“ vysvětluje Ondřej Rohan, jednatel firmy Autoprodej Rohan v České Skalici.



Mimořádně oblíbené jsou mezi motoristy hlavně kombíky s prostorným zavazadlovým prostorem. „Když to srovnáte s passatem, stojí oktávka o 300 tisíc korun míň a jede přitom úplně stejně, spotřebu má stejnou a náhradní díly jsou taky stejné. Ale pořizovací cena je jinde,“ upozorňuje Rohan.

Kromě přijatelné ceny si řidiči ale chválí hlavně dlouholetou spolehlivost vozu. Do servisu prý nemusí tak často, jako majitelé aut jiných značek. „Mám octavii asi osm let a po celou dobu takřka bez závad, takže jsem s ní velice spokojený,“ přiznává řidič Jiří Zákravský z Trutnova.



Nejčastěji prodávaná ojetá auta v kraji mají najeto mezi 100 tisíci až 150 tisíci kilometry. Přesně takový vůz Jiří Zákravský kupoval. „Auto vyrobené v roce 2002 mělo po osmi letech na tachometru zhruba 130 tisíc kilometrů. Dnes má najeto už kolem 280 tisíc. A pořád je v pohodě. Navíc je v dieselu, takže oceňuji poměrně přijatelnou spotřebu,“ chválí.

Nejčastějšími u ojetin v hradeckém kraji jsou dvě barvy - stříbrná (okresy Hradec Králové, Trutnov a Rychnov) a šedá (Jičín a Náchod). To odpovídá trendu firemních aut. „„Největší zastoupení bílých, šedých nebo stříbrných aut je způsobeno tím, že většinu nových aut nakupují firmy. Pro ně jsou takové světlé neutrální barvy ideální, protože si mohou jejich vzhled přizpůsobit různými firemními polepy. Logicky je pak proto takto barevných aut nejvíc i mezi ojetinami," říká Martin Šidlák z časopisu Flotila, který se věnuje firemním autům.



Při prodeji pak zákonitě v autobazarech trhu převažují stříbrná a šedá. Obě nejsou křiklavé, ale přitom navozují pocit luxusu. „U mě ale barva nehrála roli. Když jsem auto pořizoval, chtěl jsem oktávku kvůli ceně a kvalitě. Musím ale přiznat, že šedá se mi líbila na první pohled,“ říká motorista Jiří Zákravský. O novém autě zatím neuvažuje. Má ale jasno, jaké auto si pořídí příště. „Oktávka bude moje první volba,“ naznačuje.



Prodejci rovněž předpokládají, že zájem o oktávky bude i nadále velký. Nespoléhají ale na to, že by to bylo proto, že Češi chtějí kupovat česká auta. „Kdepak, rozhoduje cena. Když bude německý passat stát 350 nebo 400 tisíc korun, tak si lidi budou kupovat passaty,“ dodává majitel autobazaru Ondřej Rohan.