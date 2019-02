Trutnovsko - Dnešním článkem startuje malý seriál, který chce připomenout události kolem vzniku Československa v oblasti Krkonoš a Podkrkonoší. Vychází ve dnech, kdy si připomínáme již 90 let od obsazení zdejších měst a městeček s převahou německého obyvatelstva československým vojskem. Tyto události stojí za to si připomenout, neboť teprve poté začal náš kraj skutečně patřit k nově vzniklému československému státu.

SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ královédvorských občanů 29. října 1918. | Foto: Archiv

Zpráva o vzniku Československa se do Dvora Králové nad Labem dostala k rukám starosty města ve večerních hodinách 28. října 1918. Ihned se tu začalo s likvidováním symbolů skomírající rakousko – uherské monarchie. Občané města začali z úřadů strhávat nenáviděné rakouské orly, šlapali po nich a řadu z nich i v Labi „utopili“. Druhý den byly na dnešním náměstí T. G. Masaryka spáleny spolu s veteránským praporem s dvouhlavým orlem i černo – žluté prapory, které představovaly atributy Rakouska – Uherska. K jejich likvidaci došlo i v dalších částech města.



Následně se královédvorští občané jako „apoštolové svobody“, jak je nazvaly německé noviny, dostavili i do okolních německých obcí s početnou českou menšinou, a to jmenovitě do Starobuckého Debrného, Dolního Nemojova, Žirče městyse a Žirče vsi, kde rovněž prováděli očistu od symbolů monarchie. Podnět k jejich práci ve Starobuckém Debrném a Dolním Nemojově vzešel od učitele na české matiční škole v Dolním Nemojově Jana Rejla. V Žirči městysi a Žirči vsi se této role ujali studenti gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem, učitel na české matiční škole v Žirči městysi Josef Hlaváček a místní hostinský František Šíl.



S radostí přivítali zprávu o vzniku Československa také obyvatelé Úpice. Jako první o jeho zrodu Úpické telefonicky informoval městský radní Josef Medvídek, který právě pobýval v Praze. Po tomto oznámení se ve městě ihned začalo s vyvěšováním praporů v národních barvách. Následující den proběhl na náměstí veřejný projev. Po vzoru Prahy se zde tehdy ustanovil Národní výbor pro Úpicko, v jehož čele stanul ředitel svatoňovických dolů Jindřich Matěj Vlček. Podobně jako centrální Národní výbor v Praze, který tehdy suploval roli vlády a parlamentu, tak i ten úpický se snažil řešit bezpečnostní a zásobovací situaci regionu. Výbor fungoval až do prosince 1918.



Po 28. říjnu vznikly Národní výbory rovněž ve Dvoře Králové nad Labem, Vrchlabí a Trutnově. V čele Národního výboru pro vrchlabský okres stanul učitel Robert Turka, zatímco v Trutnově se této funkce ujal ing. Václav Macháček. Některé výbory si vytvořily i Národní obrany, což byly domobrany, které měly zajistit v regionu klid a pořádek. Převratové události totiž někteří jedinci chtěli využít k vlastnímu nezákonnému obohacení. Národní obrany existovaly v Podkrkonoší například ve Dvoře Králové nad Labem, Verdeku a Jaroměři. Zprvu byly koncipovány na dobrovolné účasti, později se jejich početní stavy rozšířily o povinné odvody. Jejich kázeň a bojová hodnota byly ale zpočátku leckdy nízké.



Vznik československého státu 28. října 1918 se v prostoru Čech, Moravy a Slezska setkal s pozitivní reakcí pouze u českého obyvatelstva. Oblasti se silnou německou většinou se s jeho vznikem odmítly smířit a vytvořily si vlastní republiky, které se měly stát součástí státu Německé Rakousko.

Nejinak tomu bylo i v severovýchodních Čechách, které spadaly pod provincii Deutschböhmen se sídlem v Liberci.



V jednotlivých okresech na jejím území se v prvních listopadových dnech začaly zřizovat Okresní národní rady (Bezirksnationalräte), které tu měly převzít veškerou moc jménem zemské vlády v Liberci. Rady měly vykonávat svou činnost vedle již stávajících okresních hejtmanství a zastupitelstev, s úkolem připravit přechod dosavadních správních institucí do nového státu. Rady zároveň sloužily jako poradní orgán vlády, který monitoroval situaci v jednotlivých regionech a pravidelně o ní podával zprávy do Liberce. Posláním rad bylo také sjednocovat zástupce zájmových organizací a politických stran, postarat se o zřízení lidobrany (Volkswehru) a rovněž neustále bojovat za právo na sebeurčení pohraničních provincií.

Ondřej VAŠATA