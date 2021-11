/FOTOGALERIE/ Kyblík smažených kuřecích pochoutek pro prvních 114 zákazníků zdarma, soutěže a zábavné aktivity pro děti, fotokoutek. Tak bude vypadat v úterý první den v nové restauraci světového fastfoodového řetězce KFC v Trutnově. Pro veřejnost otevře v 11 hodin. Pro KFC to bude 114. restaurace v Česku, v kraji první mimo Hradec Králové, kde má tři pobočky. V Trutnově vyrostla v obchodní zóně vedle výpadovky na hory, kde sídlí Tesco či OBI.

KFC otevře v úterý 30. listopadu v Trutnově svoji první restauraci v Krkonoších. | Foto: Jan Bartoš

Restaurace má 117 míst k sezení uvnitř i venku, její součástí je i Drive-Thru, kde si lidé objednají jídlo přímo z auta. V trutnovském KFC bude pracovat 60 zaměstnanců na různé typy úvazků a pozic. Otevírací doba bude od 8 do 22 hodin. "Chceme, abychom mohli naše legendární smažené kuřecí kousky nabídnout co nejvíce zákazníkům, a to nejen ve velkých městech, ale také v regionech. V Krkonoších budeme navíc úplně první značkou z oblasti segmentu restaurací s rychlým občerstvením. Trutnov je tedy nejen díky své poloze ideální volbou," vysvětluje Libor Hubík, ředitel značky KFC pro Česko, Rakousko a Německo. Co KFC v Trutnově lidem nabídne?