„Před dvěma týdny jsem byl v Helsinkách, minulý týden v Ženevě a příští týden jedu do Budapešti, kde mám přednášky. Mezitím jsem přijel mezi seniory do Trutnova. Nemohl jsem odmítnout,“ svěřil se Klaus, který zároveň pogratuloval předsedovi Klubu seniorů Miroslavu Šafaříkovi k jeho úterním 96. narozeninám.

„V politice jsem za 33 let navštívil stovky, možná tisíce našich měst, leckde se objevují mimořádní jedinci, ale skoro si myslím, že pan Šafařík je v naší zemi naprostý unikát. Je opravdu jedinečný,“ řekl Klaus o Šafaříkovi. Obdaroval ho velkou lahví špičkové slivovice. „Na to vaše veselí se mi zdála malá láhev nedůstojná, tak tady máte trošku větší,“ usmíval se Klaus. Přidal i knihu Návrat inflace, kterou napsal loni na podzim. „Inflace je moje celoživotní téma. Před 55 lety jsem obhájil kandidátskou dizertační práci na téma inflace, kterou jsem začal psát jako mladíček v roce 1964 a v roce 1967 ji dokončil,“ připomněl.

Šafařík byl s Klausem ve spojení od roku 2002, kdy si začali dopisovat. V roce 2005 Klaus navštívil klub seniorů v Trutnově coby prezident, v roce 2015 přijel dokonce na osobní návštěvu k Miroslavu Šafaříkovi domů. Letos v srpnu jej navštívil v domově pro seniory.

Prezidentská návštěva. Václav Klaus byl v Trutnově u předsedy klubu seniorů

„První dopis jsem napsal Václavu Klausovi v roce 2002. Za tu dobu jsme si jich vyměnili několik. Manželka mi po přečtení jednoho mého dopisu řekla, že po tomhle mi Václav Klaus už nikdy neodpoví. Přesto odpověděl, stejně jako na další, i když jsem psal kriticky. Asi jsem to u něj vyhrál tím, že jsem nebyl patolízal a nelezl jsem mu do zadku,“ neztratil Šafařík proslulou výřečnost ani v 96 letech.

S Klubem seniorů absolvoval během třiceti let více než tisíc besed s místními i celorepublikovými osobnostmi. „Je obdivuhodné, jak se pan Šafařík drží, s jakým elánem mluví. To já už si o sobě myslím, že jsem po životě, přitom jsem o 15 let mladší než pan Šafařík. Je v dokonalé formě a způsob, jakým vedl celé odpoledne, byl úžasný. Všichni musíme smeknout a gratulovat,“ ocenil vitalitu Miroslava Šafaříka.

Klaus o své kauze: Jsou to covidovské hrátky. Objasnil nákup bytu v Černém Dole

Aktivní senior - zdravý senior

Čestnou členkou Klubu seniorů Trutnov je rovněž Klausova manželka Lívia, která poslala dopis. „Těší mě, že jsem od března 2005 čestnou členkou klubu a měla jsem možnost osobně poznat toho, kdo se o jeho existenci zodpovědně staral, pracovitého a pro věc zapáleného Miroslava Šafaříka. Rozhodně souhlasím s výrokem, že aktivní senior je také zdravý senior,“ uvedla v dopise bývalá první dáma.

Václav Klaus slaví 80. Přečtěte si jeho slavné i kontroverzní výroky

„Jsem rád, že se poslední zasedání Klubu seniorů mohlo uskutečnit v takovém rozsahu, přišlo 33 našich členů a 28 pozvaných hostů. Chtěl jsem se ještě jednou sejít s lidmi, kteří se s námi stýkali a chodili mezi nás na besedy a setkání,“ dodal Miroslav Šafařík. Ten letos prodělal těžký covid a opakovaný zápal plic, žije v domově pro seniory. V úterý oslavil 96. narozeniny. Od města obdržel v minulosti dvě ceny. Nejprve v květnu 2006 čestné uznání rady města za dlouholeté vedení Klubu seniorů a aktivní přístup k věcem veřejným a v říjnu 2014 další čestné uznání rady města za dlouholeté vedení Klubu seniorů.

Šafaříka překvapil Věchet. Přitom jsem do něj bušil, že se na něj zlobí Krakonoš