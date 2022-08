Pod mistrovským dílem je podepsaný trutnovský zlatník Valentin Kornějev, který jej speciálně vytvořil pro svého dlouholetého kamaráda a zakladatele Galerie minerálů Luboše Blahu. K vidění bude tento skvost až do konce prázdnin. Pak zamíří do trezoru. „Je to originál ve stylu Fabergého. Jedná se vlastně i o poctu jeho díla. A troufnu si říct, že je možná i honosnější, než některá, která vyrobil,“ řekl u vitríny se vzácným kouskem majitel galerie Luboš Blaha.

Výroba vzácného šperku zabrala klenotnickému mistrovi původem z Moskvy půl roku. Předcházelo mu však dlouholeté přátelství. „S Valentinem se známe přes 40 let. Je to opravdový mistr ve svém oboru, který navíc umí staré postupy. Je to dva roky, co mi takhle před Vánocemi nad sklenkou vína povídá, že za tu dobu, co se známe, mi vlastně ještě nic nevyrobil. A tak vzešla myšlenka na Fabergého vejce,“ popsal vznik idey Blaha. Od myšlenky k činům pak nebylo daleko. Stačilo jen málo. Sehnat zlato, drahé kameny a udělat první náčrty. „Těch původních skic bylo opravdu mnoho. Také jsme dedukovali nad tím, co dáme dovnitř vejce. Nakonec padla volba na miniaturu mé galerie,“ dodal Blaha.

Tělocvik ve stoletém sále bude minulostí, Bernartice postaví sportovní halu

K samotné výrobě využil zlatnický mistr kilo 14 karátového zlata, 273 diamantů a několik ametystů. „Perličkou je, že i diamanty si sám Valentin brousil. A byla to piplačka. Jeden totiž měří v průměr půl druhého milimetru. Na vejce se pak diamanty vkládaly pod mikroskopem,“ řekl k vejci, které i s podstavcem měří 27 centimetrů, Blaha. Vejce je také pokryto smaltem, tedy speciálním vypalovaným lakem. Ten měl být původně fialový, ale tato barva by se „tloukla“ s ostatními odstíny klenotnického díla. Nakonec tak zlatník zvolil smalt modrý a hnědý.

Dílo bude v Galerii Minerálů vystaveno až do konce srpna. A dojet k němu můžete i v ojedinělém výtahu pokrytém 320 tisíci pravých vybroušených granátů. „Vejce je pro mě něco jako korunovační klenoty. I proto bude k vidění jen při zvláštních příležitostech,“ dodal Blaha.