"Dohodl jsem s panem režisérem Pánkem, že budu ambasadorem filmu. Chci být u natáčení blíž, proto jsem se rozhodl, že v Malé Úpě strávím chvilku. Patří to k tomu, abych podpořil film. Jsem hrdý, že vzniká film o inspiraci, kterou jsme mohli tehdy klukům přinést. Naganem jsme inspirovali tisíce mladých kluků a možná i holek. Já sám jsem takovou inspiraci měl v naší hokejové generaci 70. let," řekl Dominik Hašek.

"Mám radost, že film je o mladých klucích. Kdyby se jednalo vyloženě o Nagano, tak si nemyslím, že bych chtěl být ambasadorem filmu. Člověk to prožil na ledě a film je něco jiného. Tohle je příběh o mladých hokejistech, o tom, jak žijí, jaké mají problémy, jakou mají partu," dodal.

Dominik Hašek si ve filmu také zahraje. "Mám tam velice malou roli, s důležitým podtextem. Jsem vzor hlavního hrdiny, který mě napodobuje, sleduje, má moje plakáty. Já se ve filmu nakonec také objevím. Neberu to jako nějakou hereckou roli, ale tím, že jsem vzorem hlavního hrdiny, jsem přijal tu svoji důležitou pointu," vysvětlil hokejový hrdina z Nagana.

Dominik Hašek na venkovním kluzišti v krkonošské Malé Úpě.Zdroj: Miloš Šálek

V hlavních dospělých rolích se představí Hynek Čermák, Klára Issová, Pavel Batěk nebo Simona Babčáková. "Film Děti Nagana není dokument a není o hokejistech z Nagana. To jsou vždy první reakce na název," objasnil producent, scenárista a režisér filmu Dan Pánek. Premiéra v kinech bude v únoru 2023, kdy od vítězného turnaje v Naganu uběhne přesně 25 let.

Svým snímkem chce vzdát hold především inspiraci, kterou tehdejší nečekané hokejové vítězství v Naganu dětem i dospělým v Česku přineslo. "Je to rodinný hraný film, který začíná přesně po našem vítězství v Naganu. Hlavní postava, parta kluků i dospělí si v něm chtějí splnit nějaký sen. I kdyby byl třeba obyčejný. Nejde totiž o to, jak velký tvůj sen je, ale co pro něj uděláš," řekl Dan Pánek.

PRVNÍ KLAPKA PADLA RÁNO V MALÉ ÚPĚ

První klapka filmu padla v Malé Úpě v úterý v devět ráno, natáčelo se až do setmění. "Malá Úpa je naše záchrana. Jezdili jsme po celé republice a hledali zamrzlé rybníky a doufali, že v únoru přijde do Česka ještě zima. Místo toho přišlo jaro. Proto jsme hledali nějaké pěkné venkovní umělé kluziště. Jednou v noci, kdy jsem nemohl spát a bál se, že se nám nepovede venkovní scény natočit, jsem našel Malou Úpu. To nám vytrhlo trn z paty," přiblížil režisér Dan Pánek cestu, která přivedla filmový štáb na krkonošské Pomezní Boudy.

"Jsme tady nadšení. Chtěli jsme venkovní kluziště, abychom nechali vzpomenout na doby, kdy děti trávili volné chvíle venku a na rybnících hráli hokej. Kluziště v Malé Úpě k tomu posloužilo perfektně. Je v přírodě, působí romanticky. Nechtěl jsem hlavně žádnou městskou zástavbu," vysvětlil režisér.

Začátek natáčení filmu Děti Nagana na kluzišti v krkonošské Malé Úpě.Zdroj: Miloš Šálek

V Krkonoších filmaři natáčeli pouze jeden den, v úterý. Z herců se tam objevil Pavel Batěk. "Je to ale tak důležitý den, že bez těchto záběrů bychom film nebyli schopní udělat. Je strašně zásadní. V sedm jsme přijeli, v devět byla první klapka. Točili jsme, dokud bylo světlo. Ostatní záběry budeme natáčet na jiných místech, nejčastěji ve středních Čechách," upřesnil Dan Pánek.

Ačkoliv je film především o dětech, jedna hokejová legenda spojená se slavným vítězstvím se ve filmu přeci jen objeví. Nabídku na menší roli přijal Dominik Hašek. "Když jsem film vymýšlel a začal psát, první, za kým jsem s námětem spěchal, byl právě Dominik. Proto mám velkou radost, že se do filmu nakonec i přímo zapojí," sdělil Pánek.

"Mně se líbí, že je to rodinný film, film o dětech, které se rozhodnou za něčím jít, něco si splnit, a zaujal mě už svým námětem. Samozřejmě jsem i hrdý a rád, že vzniká film o inspiraci, kterou jsme mohli tehdy klukům přinést. Já sám jsem takovou inspiraci měl v naší hokejové generaci 70. let," řekl Dominik Hašek. "Moje role je malá, ale myslím, že v něčem hodně důležitá," dodal slavný brankář.

Kluziště na horách, to je idylka. Hokej si na něm zahrál i Robert Záruba

V HLAVNÍ ROLI BUDE HYNEK ČERMÁK

Ve filmu povede Hynek Čermák partu kluků do zápasu s tenisákem na plácku proti rivalům z vedlejší vesnice. "Hraju bývalého profesionálního hokejistu, který má pocit, že mu čas a sny protékají mezi prsty. Pak v té partě kamarádů s hokejkama na ulici uvidí sám sebe kdysi, když byl malý. Taky vidí, že jsou vlastně jako hokejisti trochu zoufalí a rozhodne se, že jim při přípravě na zápas proti rivalům z vedlejší vesnice pomůže," přiblížil svou postavu Hynek Čermák.

Jedenáctiletý Dominik je u vytržení, když na turnaji století v Naganu naši poráží Kanadu a míří do finále. I on je trochu outsider, ale i on chce s partou kamarádů na betonovém plácku svůj hokejový zápas vyhrát. A taky získat srdce, úsměv a pusu od Katky ze třídy. "Kluci hrajou na plácku hokej, zároveň řeší trable se spolužáky, s holkama, doma. Vedle hokeje a plnění snů je to film o kamarádství, lásce, rodičovství. Ostatně malému Dominikovi jde především o to, aby se zalíbil holce ze sousedství," prozradil režisér.

Diváci a fanoušci mají možnost výrobu filmu podpořit v crowdfoundingové sbírce na: www.donio.cz/deti-nagana

Do Kolbenky na lyže. Nové sjezdovky za desítky milionů změnily Malou Úpu