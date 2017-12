Knihy mohou vrátit kdykoliv,po celý týden 24 hodin denně

Rtyně v Podkrkonoší - Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší připravila pro čtenáře vánoční dárek.

Knihy mohou vrátit kdykoliv,po celý týden 24 hodin denněFoto: Jana Sehnalová

„Od prosince jsme zavedli novou službu. Zájemci před knihovnou najdou biblioschránku, která slouží k vracení vypůjčených knih,“ poznamenala ředitelka knihovny Jana Sehnalová. Knihovnice umožňují čtenářům vracet knihy i v době, kdy je zařízení uzavřeno. Systém je rychlý a snadný, založený na důvěře mezi knihovnou a uživatelem.

„Uživatel neobdrží potvrzení o vrácení, ale zavazujeme se vyzvednuté knihy odepsat ze čtenářského konta následující pracovní den. Do té doby ovšem knihu považujeme za nevrácenou, i když ji četnář do biblioschránky vložil. Pokud jsou při vracení knihy čtenářům vypočítány sankční poplatky za upomínky, zůstávají i nadále na čtenářském kontě. To si může čtenář snadno ověřit,“ dodala ředitelka Sehnalová. Biblioschránku ve Rtyni navrhli pro bezúdržbový provoz, má v sobě nainstalovaný systém. Díky němu vkládané knihy šetrně padají do vozíku, jehož dno má měkkou podložkou a je vybaveno pružinovým mechanizmem.

Ten umožňuje plynulý sestup dna tak, jak se vozík postupně plní knihami. Systém znemožní vyjmutí již vhozených knih a chrání je před poškozením. Provozní řád biblioschránky se jednoduchý. Nevhazují se do ní žádné jiné předměty než vypůjčené knihy, dokonce ani případné knihy darované knihovně. Věříme, že zavedení nové služby přivítají čtenáři, kteří se z nejrůznějších důvodů nedostanou do knihovny v průběhu otevíracích hodin a hrozí jim potom poplatky za pozdní vrácení dokumentu,“ uzavřela Jana Sehnalová.