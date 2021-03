Dálnice v úseku Jaroměř - Trutnov o délce 19,6 km se má stavět v letech 2025 - 2028, na řadu přijde jako poslední na českém území. Po dálnici z Hradce Králové do Jaroměře se má jezdit už letos v prosinci, úsek z Trutnova Stříteže na hranice s Polskem se má budovat pravděpodobně v letech 2023 - 2026. V úseku Jaroměř - Trutnov je hotová dokumentace pro stavební povolení, v polovině února bylo zahájeno územní řízení. Následovat má územní rozhodnutí.

Námitky se mohly podávat naposledy v pátek při veřejném jednání v rámci územního řízení, které se konalo kvůli epidemickým opatřením nezvykle venku před Hankovým domem ve Dvoře Králové nad Labem. Tamní stavební úřad přijal do pátku námitky od čtyř subjektů. "Další ještě mohou dorazit poštou začátkem příštího týdne, pokud byly poslány ve čtvrtek nebo pátek," upřesnila Andrea Březská, vedoucí stavebního úřadu ve Dvoře Králové nad Labem. Právě stavební úřad se nyní bude námitkami zabývat.

"Naše námitky se týkají několika věcí, především vodního zdroje. Další se týká retenční nádrže, která je vyprojektovaná v blízkosti vodovodu, což se nám nezdá jako úplně vhodné umístění," přiblížila podněty starostka Kocbeří Eva Rezková.

Obec rovněž požaduje komplexní pozemkové úpravy. "Dálnice totiž projde přes hromadu pozemků. Některé se vykoupí, některé se znehodnotí. Nezdá se nám také délka protihlukových stěn, požadujeme jejich doplnění. Vůbec se nepočítá s úpravami příjezdové silnice mezi Dvorem Králové nad Labem a Kocbeřemi na sjezdu z dálnice. Na to rovněž apelujeme," vyjmenovala Eva Rezková zaslané námitky.

Starosta obce Hajnice Petr Červený ji doplnil: "Největší problém máme s hlukem. Protihlukové zábrany jsou poddimenzované," konstatoval.

Podle vizualizace ŘSD má být na úseku Jaroměř - Trutnov dlouhém 19,630 km 17 protihlukových stěn o celkové délce 12 080 metrů.

Pro Choustníkovo Hradiště je vedle udržení kvality vodních zdrojů problémem most, který vznikne u Stanovic a povede nad dálnicí. "ŘSD most vybuduje, je to vynucená investice, protože dálnice přetíná naši komunikaci. Být tam musí. Naše obec ale nechce vlastnit 43 metrů dlouhý most nad dálnicí. Máme vlastní mostky a finančně omezené možnosti oproti kraji nebo státu, kteří by tento most mohli vlastnit," uvedl starosta Choustníkova Hradiště Jan Vogl.

Další námitka apeluje na očekávanou extrémní vytíženost silnice 1. třídy mezi Trutnovem a Jaroměří poté, co bude dostavěný dálniční úsek z hranic s Polskem do Trutnova.

"Než bude dálnice Trutnov - Jaroměř hotová, povalí se tudy po dostavění úseku od hranic do Trutnova obrovské množství aut, podle odhadů až 22 tisíc denně. To může trvat 2-3 roky. Nyní tady průměrně jezdí 12,5 tisíce aut. Proto je potřeba kvůli bezpečnosti vybudovat přechody pro chodce, chodníky, veřejné osvětlení, nájezdy na místní komunikace," připomněl, že lokalitu čeká před dokončením finálního dálničního úseku dopravní peklo.

Vedle tří obcí podal námitku jeden z občanů Hajnice. Ten hospodaří na polích, které má dálnice přepůlit, a majitel restaurace na Výšince. Jeho námitka se netýká přímo dálnice, ale dálničního přivaděče. Kvůli ní by přišel o parkoviště před motorestem.