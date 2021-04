/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Obec Kocbeře odkoupila od soukromého majitele motorest na hlavním tahu Trutnov - Hradec Králové za tři miliony korun. Chce z něj udělat obecní dům.

Motorest v Kocbeřích patří po bezmála třiceti letech opět obci. | Foto: Deník/Jan Braun

V minulosti budova patřila obci s 520 obyvateli. Vedle pohostinství sloužil občanům ke kulturním akcím sál v prvním patře. V něm hráli místní i přespolní ochotníci divadlo, na plátně se promítaly filmy, pořádalo vinobraní. Na začátku 90. let obec prodala objekt soukromníkovi. "Plány, že by kulturní sál sloužil pro občany Kocbeří i po prodeji soukromníkovi, se nenaplnily. Posledních zhruba pět let byl motorest zavřený," připomněla starostka Kocbeří Eva Rezková.