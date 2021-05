Starostka Kocbeří Eva Rezková se podrobně zabývá dálniční problematikou už 15 let. Podle ní přitom podkrkonošská obec s 520 obyvateli nikdy nebyla proti tomu, aby se dálnice stavěla. Nechtěla ani bojovat se státem a úředníky. "Mediálními cestami jsme dostali punc, který jsme mít nechtěli a neměli mít. Tedy, že jsme ti, kteří nechtějí dálnici. Nikdy to tak přitom míněno nebylo," říká Eva Rezková.

Proč mají Kocbeře nálepku největších stěžovatelů na trase budoucí dálnice?

Tuhle nálepku stěžovatelů jsme určitě v minulosti dostali a doteď ji máme. Snažili jsme se upozorňovat na možné problémy ve vztahu k naší obci a předkládat argumenty. Nechtěli jsme boj, ale cestu k dohodě. Nikdy jsme nechtěli bojovat se státem a úředníky. Kvůli výstavbě dálnice, která má vést přes naši obec, nás nikdo neoslovoval. Naopak my jsme se snažili oslovovat kompetentní osoby a orgány. Snažili jsme se poukazovat na problémy, které můžou vzniknout kvůli výstavbě D11. Lidi často nechápou, že to je legitimní proces schvalování jakékoliv takto významné stavby.

Dohnali jste to nejvýš, až k Ústavnímu soudu. Jaký byl z toho závěr?

Ano, to bylo v roce 2012. Ale nijak se to nevyřešilo. Ústavní soud naši stížnost ve věci dálnice a jejího vlivu na naši obec v dokumentu Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje nevzal k projednání. Nebrali to jako protiústavní záležitost.

Jak se změnila situace od roku 2006, kdy se zabýváte dálniční problematikou?

V té době byli v politice lidé, které problematika více zajímala. Bylo několik politiků na různých úrovních, kteří se přijeli podívat i do terénu, ale postupem času se více a více řešila problematika na papíře a od stolu. Mediálními cestami jsme dostali punc, který jsme mít nechtěli a neměli mít. Tedy, že jsme ti, kteří nechtějí dálnici. Nikdy to tak přitom míněno nebylo.

Dálnici tedy chcete?

Stávající silnice první třídy vesnici nedělá radost. Průjezd aut je obrovský. Kocbeře jsou exponované místo, silniční provoz je velký a je nutné hodně dbát na bezpečnost. Z tohoto pohledu dálnice obci výrazně pomůže. Snažili jsme se však poukázat na jiná variantní řešení vhodnější pro obec. Upozorňovali jsme na to, že naplánovaná trasa není vhodná z více důvodů. Žijeme tady, tak víme, jakým způsobem to může poznamenat život v obci. Nikdy jsme ale nebyli proti tomu, aby se stavěla dálnice. Kocbeře ji nechtěly zarazit. Ale hájili jsme zájmy obce. Výsledná trasa zůstala nakonec téměř totožná.

S čím máte největší problém?

S vodním zdrojem Janská studánka. Ta zůstane na jedné straně dálnice, zatímco vodovod bude pokračovat na druhé straně. Může dojít k narušení potrubí při výstavbě dálnice nebo k ovlivnění vydatnosti zdroje do budoucna. To by mohlo ohrozit zásobování vodou pro obyvatele. Je to náš jediný zdroj pitné vody pro Kocbeře. Jiný momentálně neexistuje. Proto to je pro obec existenční problém, na který dlouhodobě upozorňujeme. Pitná voda je pro většinu lidí nejožehavější téma, které se týká dálnice.

Dálnice rozpůlí obec na dvě části. To bude hodně zvláštní situace.

Povede přes polnosti, protne spoustu soukromých pozemků. Stát vykoupí nebo vyvlastní části, které bude potřebovat, ale ty, které zbydou, logicky klesnou na hodnotě. Řešením by bylo udělat komplexní pozemkové úpravy, aby lidé měli k dispozici ucelené části pozemků, aby je neměli před nebo za dálnicí. Takhle budou znehodnoceny. Katastr obce se rozpůlí, obec tím ztratí na atraktivitě. Ztratíme nejvhodnější plochy pro případnou výstavbu nemovitostí a rozvoj obce, zrovna tam, kde bude dálnice a sjezd.

Co dalšího vás trápí?

Další problém je, že okolní úseky dálnice se mají spustit dříve než bude dálnice hotová tady. To by bylo pro naši obec likvidační, protože by veškerá doprava sjížděla z dálnice a vedla přes Kocbeře. To by se tady nedalo žít. Stát by se měl s tím popasovat a připravit koordinaci staveb tak, aby se otevřely úseky, které zbývá dostavět, v ideálním případě najednou.

Starostku děláte téměř 15 let. Tušila jste, že dálniční problematika vás pohltí na tolik let?

Když jsem nastupovala, chtěla jsem vybudovat chodník mezi horní a dolní částí obce. To se povedlo, ale namotala jsem se k záležitosti dálnice. Hasila jsem požár, který hořel z předchozí doby. Dálnice se v této podobě řeší od 90. let. Záležitosti a řešení, týkající se dálnice, se protáhly na celých 15 let, co vykonávám funkci starostky. A dálnice se ještě ani nestaví.

D11 PŘES KOCBEŘE SE MÁ STAVĚT ZA ČTYŘI ROKY

Dálniční úsek D11 Jaroměř - Trutnov se má stavět mezi roky 2025 a 2028. Letos v únoru bylo zahájeno územní řízení. Námitky podaly obce Kocbeře, Choustníkovo Hradiště a Hajnice, přes jejichž území dálnice povede. Zabývá se jimi stavební úřad ve Dvoře Králové nad Labem.