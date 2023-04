„Spolupráce byla velmi zajímavá a jen tak na to nezapomenu. Kryštof Hádek sršel vtipy," vzpomíná Barbora Pivná, která se přistěhovala do Trutnova za přítelem. Pochází z Nymburka, lechtivou scénu s Kryštofem Hádkem pro seriál Volha natočila v roce 2021. Od loňského června působí u Městské policie Trutnov.

Jaké máte reakce po odvysílání nedělního dílu seriálu Volha? Pro čtenáře, kteří seriál nesledují, jen prozradíme, že jste tam hrála jednu ze slečen, které se účastní natáčení pořadu Na Vlachovce a hlavní hrdina v podání Kryštofa Hádka má s vámi lehce erotickou scénu, kde jsou vám částečně vidět i ňadra.

Musím říct, že tolik pozitivních reakcí jsem ani nečekala. Jsem za to moc ráda, nejen od přátel a mých kolegů, ale dokonce se mi ozvaly i spolužačky a spolužáci ze základní školy s tím, jestli to jsem já, že mě poznali i po takové době, co jsme se neviděli. Moje kamarádky mě nazvaly televizní hvězdou, k té mám však dost daleko.

Volha: Prosťáček, nebo chytrák? Standa Pekárek zajede do normalizačních časů

Co jste říkala vy a váš přítel, když jste se objevila na televizní obrazovce?

Upřímně, přítel věděl o tom, co budu natáčet. A byl nadšený, když mě v televizi viděl a říkal, že je na mě velice pyšný. Ale ono vidět to pak přímo v televizi i s hudbou, kamerou je úplně jiné, než když tam stojíte a točíte to. Potom je to prostě úplně skvělé a člověk si řekne, že ta moje role zas tak malá nebyla. Byla jsem příjemně překvapena, že jsem byla uvedená v závěrečných titulcích. To mě dojalo.

Jaká byla spolupráce s herci a hlavně Kryštofem Hádkem v roli Standy Pekárka?

Spolupráce byla velmi zajímavá a jen tak na to nezapomenu. Kryštof Hádek sršel vtipy a pamatuji si, že scénu jsme točili asi na pětkrát. Nejprve se díváme na sebe a kamarádka mi měla zapálit cigaretu. Bylo to docela vtipné, protože nekouřím. Než se záběr povedl, aby byli všichni spokojení, chvíli to trvalo.

Papalášská Volha byla svého času snem mladých řidičů. Ukazuje to i nový seriál

Co to bylo za dobové chatky z dřevěných sudů ve vaší scéně s Kryštofem Hádkem?

Chatky byly součástí restaurace Na Vlachovce v Praze. Restaurace se sálem měla kapacitu 200 míst. V zahradě restaurace se nacházel kemp s chatkami z velkých sudů, který si získal oblibu zejména u východoněmeckých turistů. Ti si tam údajně vodili české ženy. Také tam vystupoval velice známý herec a zpěvák Pepíček Zíma. Jednalo se o známý lokál, který kdysi proslavil televizní pořad o dechovce.

Jaké bylo natáčení? Kdy a kde vlastně probíhalo?

Česká televize se o své komparzisty stará opravdu skvěle, vlastně se potom na scéně cítíte jako opravdová hvězda. Práce s režisérem Janem Pachlem byla příjemná. Natáčelo se v září 2021 v Praze, kousek od Kavčích hor. Vtipné bylo to, že jsme natáčeli v září, kdy je ještě relativně velké teplo, ale v ten den bylo zrovna velké chladno a deštivo. Takže když musíte natáčet na podpatcích a v sukni bez silonek a v krátké košili, je vám celkem zima. Naštěstí nikdo z komparzu nebyl poté nemocný. Dva týdny před natáčením jsme ještě měly kostýmní zkoušku v České televizi.

Zdroj: Youtube

Jak jste se k seriálu dostala?

Oslovila mě přímo Česká televize. Byla jsem u nich vedená jako zájemce o komparz. Na stránkách televize jsem vyplnila dotazník, že mám zájem o účinkování v jejich připravovaných projektech. V seriálu Volha jsem ztvárnila roli holky z Vlachovky.

Objevila jste se už v některých jiných filmech a pořadech?

Ano, objevila. Volha nebylo moje první natáčení v životě. Točila jsem i reklamu na České dráhy s Ivanem Trojanem, reklamu na pivo Kozel, na Billu s panem Punčochářem. Mám za sebou i komparz v mnoha českých filmech, například Matky, Vánoční příběh. Jedním z velkých projektů byl film Gray Man, který se točil u nás v Česku pro Netflix, kde hlavní roli ztvárnil Ryan Gosling.

Žijete v Trutnově, ale nepocházíte odsud. Jak se přihodilo, že jste se tady usadila?

Pocházím z Nymburka. Cesta do Trutnova byla jasnou volbou, protože jsem si zamilovala město jako takové a hlavně ten čerstvý vzduch z hor a nádherné výhledy, které město nabízí. A jelikož přítel pochází z Trutnova a má tu svou práci a bydlení, byl pro mě Trutnov ihned srdeční záležitostí.

Filmaři v Hostinném. Hádek vyhrál závod na náměstí, Bárdos mluvila o Hollywoodu

Proč jste si vybrala práci u městské policie?

Kvůli tomu, že odjakživa ráda pracuji s lidmi a ráda komunikuji. V Praze, kde jsem žila tři roky, jsem také chvilku pracovala u městské policie. Také ráda pomáhám lidem. Na této práci se mi líbí, že je různorodá. Žádný den nemáte stejný a nikdy nevíte, co vás v práci čeká.

Práce strážnice se vám tedy zamlouvá?

Práce strážnice se mi líbí, i když vám nebudu lhát, někdy je to opravdu náročné. Ale mám kolem sebe naprosto úžasný kolektiv a skvělé vedení, takže do práce chodím s pocitem, že se tam těším. I když občas se samozřejmě dostanu do nebezpečných situací, ve kterých ale spoléháme s kolegou jeden na druhého. A město Trutnov je velice hezké. Navíc oproti městské policii v Praze tady má strážník více možností, co se týká náplně práce, což je zkrátka moc fajn.

V Trutnově působí více žen u městské policie. Jak lidé vnímají ženy jako strážnice?

Na to je těžké odpovědět, to byste se musel zeptat na názor lidí přímo v Trutnově a okolních obcích, kde také působíme jako městská policie. Já si myslím sama za sebe, že lidé vnímají ženu u městské policie jako takovou klidnou součást. Přeci jen žena umí spoustu vyhrocených situací uklidnit a porozumět jim trošku jinak. A hezky to do sebe zapadá, když vidíte jít strážníka a strážnici na pěší pochůzce v centru města.