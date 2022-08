Tradice soutěže o nejkrásnějšího kohouta okresu Trutnov se přitom zrodila spontánně. „Je to už asi deset let, kdy se byl podívat pan starosta na naší chovatelské výstavě v Úpici. Ze srandy jsme plácli, že bychom udělali soutěž kohoutů v Kohoutově, že by to byla taková kuriozita. A už to bylo. Slovo dalo slovo a začali jsme soutěž pořádat. Ohlas je veliký, lidé čekají na kohouty už od rána, jak jsou natěšení. Je to taková kuriozita, ale pro nás také propagace drobného chovatelství,“ vylíčil zrod stylového klání chovatel Jan Moravec ze Starého Rokytníku, místopředseda chovatelského spolku v Úpici.