Na příští rok se zřejmě odloží rekonstrukce tří mostů ve Špindlerově Mlýně, kterou měl Královéhradecký kraj v plánu provést letos. Investiční akce za 110 milionů korun na jediné přístupové silnici do krkonošského střediska by se mohla protáhnout až do zimy, což by v lyžařské sezoně paralyzovalo dopravu.

Kolony aut ve Špindlerově Mlýně při Světovém poháru v alpském lyžování v sobotu 28. ledna 2023. | Foto: Vojtěch Kohout

„Jako horské středisko si nemůžeme dovolit, aby lyžaři uvízli na silnici na semaforech v období, kdy se tady bude protáčet každý víkend 10 až 18 tisíc lidí. To by byl fatální průšvih. Proto bychom byli velmi uvítali, aby se rekonstrukce mostů přesunula na příští rok,“ uvedl starosta Špindlerova Mlýna Martin Jandura.

„Kvůli prodloužení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací pro rekonstrukci mostů na hlavním tahu do Špindlerova Mlýna zvažujeme možnost odložení této investice na příští rok,“ potvrdil Deníku mluvčí krajského úřadu Královéhradeckého kraje Dan Lechmann.

Jedná se o jedinou přístupovou silnici do Špindlerova Mlýna. Silnice je proto jedna z nejvytíženějších v Krkonoších. „Výběrové řízení není dosud ukončeno, není proto reálné zaručit dokončení stavebních prací do začátku zimní sezony, kdy budou tento tah využívat desetitisíce řidičů při cestě do lyžařských středisek. O možném omezení jednáme i se zástupci města Špindlerův Mlýn, kteří vyjádřili obavy z případného posunutí termínu dokončení stavby a možného dopravního kolapsu,“ vysvětlil Lechmann.

„Za rekonstrukci mostů jsme rádi, ale obávali jsme se, že se nestihne dokončit do začátku lyžařské sezony. Kolony se často tvoří při nájezdech hostů na víkendy už před Špindlem a do toho by ještě omezily dopravu semafory. To by byl opravdu velký problém. Proto by bylo vhodnější, pokud by k rekonstrukci mostů došlo příští rok,“ dodal starosta Špindlerova Mlýna Martin Jandura.

Tři nové mosty na silnici do Pece pod Sněžkou

V loňském roce Královéhradecký kraj dokončil výměnu tří takzvaných polských mostů v Temném Dole na přístupové silnici do Pece pod Sněžkou, do jejichž výstavby loni investoval 187 milionů korun. Opravy trvaly rok a půl, silnice se vrátila do plného provozu na třech nových mostech v polovině listopadu loňského roku. Letos tam budou probíhat dokončovací práce za 22,5 milionu korun.

„Přes 50 let staré mosty byly v havarijním stavu a bylo nezbytné postavit nové. Hlavním úskalím investice bylo zachování dostupnosti dopravy, protože mosty leží na jediné přístupové silnici do této části Krkonoš. Těší mě proto, že se nám povedlo souběžně zrekonstruovat všechny tři mosty najednou tak, abychom co nejméně komplikovali dopravu v dalších letech,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

Stavební práce na mostech začaly v květnu 2021. Kvůli zachování průjezdnosti bylo nezbytné vybudovat mostní provizoria, přes která vozidla projížděla kyvadlově po celou dobu stavby.

Nové mosty jsou hotové, silnice do Pece pod Sněžkou a Malé Úpy je průjezdná

Přezdívka polské mosty vznikla z toho, že je stavěly polské firmy v 70. letech minulého století. „Nové mosty mají zcela novou ocelobetonovou konstrukci o jednom mostním poli s betonovými opěrami a založením. Ocelové konstrukce nosníků jsou z patinující oceli, která nevyžaduje povrchovou úpravu v průběhu životnosti, takže nebude nutné provádět údržbu nad řekou, kde se vyskytují chránění živočichové. Zároveň mosty již nemají středové pilíře v korytě toku řeky Úpy. Samozřejmostí je zajištění řádného odvodnění a modernizace zádržných systémů,“ doplnil krajský radní pro dopravu a majetek Václav Řehoř.