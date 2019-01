Pěnčín - V oblíbený cíl turistů se v posledních letech proměnil areál kozí farmy a sklárny v Pěnčíně. Farmu roku 2012, která patří k největším chovům koz a ovcí v České republice, už dávno neživí jen produkce zdravého mléka, tvarohů a sýrů, ale stále více peněz přinášejí rodinnému podniku turisté. Na obratu společnosti, která v malé obci zaměstnává přes tři desítky lidí, se podílí turistika zhruba ze 40 procent.

Kozí farma v Pěnčíně. | Foto: Deník/Vít Černý

"Ta myšlenka otevřít farmu turistům nás napadla při krátké návštěvě v Holandsku, kde jsme byli s manželkou a se synem. Tam měli prosklené sýrárny a ukazovali, jak se vyrábí sýry. Tak jsme si řekli, že když to jde tam, proč by to nešlo i u nás," vysvětlil zrod celé myšlenky jeden z majitelů Josef Pulíček.

I když ho někteří lidé zrazovali, že u nás to nikoho zajímat nebude, rozhodl se plán uskutečnit a dnes nelituje. Návštěvníky to opravdu zajímá, a když vidí, jak pracné je sýr vyrobit, jsou mnohem ochotnější za něj zaplatit.

Kvalitní produkty z kozího a ovčího mléka vyrábí farma většinou v biokvalitě, a tak nepatří k nejlevnějším. Přesto farma s tisícihlavým stádem ovcí a koz sotva stačí uspokojit poptávku. "V zimě musíme objednávky i odmítat," podotkl Pulíček. Denně zpracují kolem 1700 litrů mléka a produkty mají možnost lidé ochutnat a také nakoupit. Farma ale dodává také do řetězce Globus, regionálním prodejnám nebo do řetězce farmářských potravin Náš grunt.

Zároveň s chovem a sýrárnou se návštěvníkům otevřela i sklárna, kde se tradičním způsobem vyrábějí mačkané skleněné perle. "Dnes už je to spíš skanzen, kde pracuje jen pět lidí, ještě před nějakými deseti lety jsme jich ale zaměstnávali na 120," řekl Pulíček. Zdejší výroba podle něj doplatila na konkurenci laciných strojově vyráběných skleněných perlí z Asie. Dnes slouží spíš jako atrakce pro turisty než jako výrobní podnik. "Lidé bývají opravdu překvapeni, kolik práce dá takový malý skleněný korálek vyrobit," poznamenal Pulíček.

V areálu jsou také výtvarné dílny pro děti, kde si mohou navlékat korále nebo vyrobit skleněnou mozaiku, návštěvníci si mohou také zkusit navlékání korálů na navlékací mašince nebo si zahrát kuličky. Součástí areálu je i malá zoo, kde je zastoupena většina zvířat typických pro český venkov. Areál je také výchozím bodem pro vyhlídkový vláček, který vyjíždí několikrát denně na dvě trasy: na bezmála dvouhodinovou okružní jízdu k rozhledně na Černé Studnici nebo na zhruba poloviční výlet na Krásnou a do Kittelova areálu.