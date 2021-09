Ve špindlerovském Horalu také poprvé začal dělat Krakonoše. "Na Štědrý večer a Silvestra si vymysleli, abych se za něj převlékl. Dali mi úbor, vousy jsem měl, i když ještě ne tak dlouhé. Mělo to obrovský úspěch a od té doby to dělám," vzpomínal.

Gastronomickou událost si nenechal ujít ani Krakonoš Luba z Vrchlabí, Lubomír Kočíb, který je vyučený kuchař a v Krkonoších začínal v roce 1992 ve Špindlerově Mlýně v hotelu Horal. Rodák z Prostějova přivandroval do Krkonoš v sedmatřiceti. Kvůli synovi, jehož v předškolním věku dusilo špatné ovzduší na Moravě a prodělal třikrát po sobě zápal plic. "Doktorka mi doporučovala, abychom s ním jeli na hory, že jeho plíce potřebují čerstvý vzduch. V roce 1992 jsem na Vánoce přijel do Špindlu, v hotelu Horal měli pro kuchaře místo i byt, tak jsem sbalil rodinu a přestěhovali jsme se," vyprávěl Lubomír Kočíb v dřívějším rozhovoru pro Deník.

