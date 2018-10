KOMENTÁŘ: Vidle zůstaly v kůlně

Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních Recepční. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 29000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: RECEPČNÍ , Náplň práce: check-in, check-out, komunikace s hosty, administrativa spojená s recepcí, směnárenská činnost doplňkový prodej, 12-ti hodinové směny, Požadujeme: SŠ vzdělání, komunikativní NJ, popř AJ, vstřícnost, příjemné vystupování, Nabízíme: mzdu 29.000, zaměstnanecké benefity-příspěvky na pojištění, dovolenou a nábor, ubytování se stravou, vstupy do wellness, zázemí stabilní firmy. Pracoviště: Harmony club hotely, a.s., hotel harmony, 543 51 Špindlerův Mlýn. Informace: Petra Hladká, +420 499 469 550.

Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních Vedoucí recepce. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 40000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: VEDOUCÍ RECEPCE, Náplň práce- vedení recepce a týmu zaměstnanců, administrativa spojená s recepcí, směnárenská činnost, 12hod směny , Požadujeme: aktivní znalost NJ a AJ, praxe v oboru min 2 roky, spolehlivost, příjemné vystupování, Nabízíme: mzdu 40 tis Kč, ubytování s možností stravy, příspěvky na pojištění, příspěvek na dovolenou, zvýhodněné vstupy wellness. Pracoviště: Harmony club hotely, a.s., hotel harmony, 543 51 Špindlerův Mlýn. Informace: Petra Hladká, +420 499 469 550.

Bankovnictví a finanční služby - Provozní účetní 16 000 Kč

Do naší firemní restaurace Continental Trutnov hledáme novou posilu do týmu na pozici provozní účetní do závodního stravování. Jedná se o zpracovávání podkladů pro centrálu k podvojnému účetnictví. V případě zájmu o tuto pozici kontaktujte paní Janu Lhotskou na tel.: