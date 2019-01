Královéhradecko – Topná sezona ve městech a obcích opět začala a s ní se objevil zřejmě první požár. Ve Vysoké nad Labem hořela podlaha položená těsně vedle komínu v půdním prostoru domu. Škoda se odhaduje na sto tisíc korun.

Kominické řemeslo. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Mikulenka Michal

Hasiči proto připomínají, že majitelé a uživatelé domů i budov mají povinnost udržovat komínová tělesa v dobrém technickém stavu a nechat si je pravidelně prohlédnout a vyčistit. Jenže ouha, právě v tom, kdo nám komín zkontroluje a vyčistí, je problém. Na jedné straně kominíků ubývá a spíš jsou starší, na straně druhé lidé na svou povinnost často „zapomínají“.



Potvrzují to i námi oslovení kominíci. „Podle mých odhadů zhruba devadesát procent lidí nemá vůbec o čištění komínů zájem. Před zimní sezonou ani po ní, a týká se to plynu i tuhých paliv. Pokud se ale něco stane, pak jim zbývají jen oči pro pláč,“ povzdychl si Martin Futera z Kominictví Martin, jehož firma sídlí v krajské metropoli a provozovnu má i v Novém Bydžově.



Stejné zkušenosti má také Zdeněk Brendl z Hořic, který se stará o oblast Hradecka, Chlumecka či Hořicka. „Nikoho nepřemlouvám, buď se lidé ozvou sami, nebo mám uzavřenou smlouvu. O práci nemám nouzi, ale vím, že mnozí lidé prostě kontrolu a čištění komínů berou na lehkou váhu,“ uvedl Brendl.

Jak se shodli, snad pomůže nová vyhláška, která začne platit 1. lednem příštího roku. Ta přesně stanoví, že majitelé se spotřebičem pevných paliv do 50 kW ročně musejí při sezonním provozu nechat komíny vyčistit dvakrát, plynové spotřebiče pak jednou. Kontrola komínů by se měla uskutečnit jednou ročně a zároveň jednou ročně by mělo dojít na výběr tuhých znečišťujících částí a kondenzátu.



A co mladí? Generace kominíků stárne, mladí se do oboru příliš nehrnou, ostatně není kam. Krajský úřad Královéhradeckého kraje kominíky jako jiné obory, například jsou to tesaři, zedníci či obkladači, ve studiu finančně nepodporuje. V celé republice se v internetové nabídce škol objevuje obor kominík jen v jednom případě: Střední škola stavební a technická v Ústí nad Labem chce až příští školní rok přijmout třicet učňů.

