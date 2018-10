Komunista Ondráček dostal medaili od svazu bojovníků za svobodu

Pekaři Pekař - ka. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14900 kč, mzda max. 17000 kč. Volných pracovních míst: 10. Poznámka: PEKAŘ - KA , pečlivost, manuální zručnost, bezúhonnost, ochota pracovat, samostatnost, spolehlivost, praxe v oboru nebo v potravinářském průmyslu výhodou. Pracoviště: Pekárny a cukrárny náchod, a.s. - pekárna d.s.město, Zahradní, č.p. 76, 541 01 Trutnov 1. Informace: Veronika Fraňková, +420 777 765 918,499 846 259.

Výroba - Výroba Obsluha strojů 110 Kč

Obsluha zařízení ve slévárenství (taviči, slévači) SLÉVÁRENSKÝ DĚLNÍK-OBSLUHA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 110 kč, mzda max. 140 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: zák. vzdělání, vyuč. v libovolném oboru, , dobrá fyzická zdatnost, , 5 týdnů dovolené, podnikové stravování, , kontakt: osobně od 8.00 do 14.00 hod., telefonicky od 7.00 do 13.00 hod.. Pracoviště: Ing. henry kyncl - komerční slévárna šedé a tvárné litiny turnov a.s., 512 61 Přepeře. Informace: Hlubuček, +420 481 319 347.