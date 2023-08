/FOTO, VIDEO/ Zaplněné Bojiště sledovalo v pátek koncert jedné z nejoblíbenějších českých kapel Divokej Bill, která letos slaví 25 let na scéně. U té příležitosti vydala kapela svoje osmé album Bazilišek a vyrazila na venkovní koncertní turné. Trutnov byl sedmnáctou zastávkou z pětadvaceti. Za dva týdny bude patřit Bojiště festivalu TrutnOFF Open Air.

Koncert kapely Divokej Bill na trutnovském Bojišti v pátek 4. srpna. | Video: Miloš Šálek

„Od začátku naší existence jsme dávali důraz hlavně na živé hraní a možná proto s námi tolik našich fanoušků vydrželo. Slavit tedy budeme tak, jak to máme rádi. Od června do září Odehrajeme pětadvacet open air koncertů. Celé jsme to velmi netradičně nazvali Divokej Bill - 25 let,“ pousmál se kytarista Roman Procházka.

Zdroj: Miloš Šálek

Divokej Bill bezesporu patří ke stálicím tuzemské hudební scény. Za sebou mají ke dvěma tisícům vyprodaných koncertů nejen v Čechách a na Slovensku, spoustu radiových hitů a osm studiových alb. To poslední vydala kapela v letošním roce. „Od posledního alba uběhlo velmi rychle šest let a tak už bylo načase přijít s něčím novým. Navíc přišla i ta chuť tvořit, takže se to krásně protnulo,“ řekl zpěvák Vašek Bláha.

Zdroj: Miloš Šálek